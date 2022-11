Anketa RTV pred referendumi: dvema zakonoma se obeta podpora, eden v negotovosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Javnomnenjska raziskava, ki jo je agencija Valicon opravila za RTV Slovenija, kaže, da bi novelo zakona o RTV Slovenija podprlo 60 odstotkov opredeljenih volivk in volivcev, še nekoliko več, 62 odstotkov ljudi bi glasovalo za novelo zakona o dolgotrajni oskrbi. Bolj negotova pa je podpora noveli zakona o vladi, za katero bi glasovalo 53 odstotkov volilnih upravičencev.

V nedeljo bo potekal referendumski trojček o RTV Slovenija, vladi in dolgotrajni oskrbi. Na referendumih se bodo volivci in volivke odločali, ali so za uveljavitev omenjenih treh zakonov ali ji nasprotujejo. Volivec lahko o vsakem izmed treh referendumov glasuje posamično, torej se lahko sam odloči, ali bo glasoval za vse tri referendume, za dva ali pa samo za enega.

Po javnomnenjski raziskavi, ki jo je Valicon opravil za RTVS, bi ob najbolj verjetni 40-odstotni udeležbi za zakon o RTV glasovalo 60 odstotkov vprašanih, zakon o dolgotrajni oskrbi bi podprlo 62 odstotkov volilnih upravičencev, zakon o vladi pa 53 odstotkov opredeljenih volivk in volivcev.

Kakšno volilno udeležbo lahko pričakujemo?

Kljub temu, da je 46 odstotkov vprašanih odgovorilo, da se bodo udeležili nedeljskega glasovanja, dodatnih 18 odstotkov pa jih je dejalo, da se bodo referendumov udeležili zelo verjetno, na Valiconu opozarjajo, da so napovedi pri referendumih običajno precenjene. Po izračunu verjetnosti udeležbe tako napovedujejo, da se bo referendumov udeležilo od 40 do 45 odstotkov volilnih upravičencev, poroča MMC.

Agencija Valicon je javnomnenjsko anketo opravila med 22. in 25. novembrom. V njej je sodelovalo 1.653 anketirancev.