Golob, Fajonova in Mesec ob koncu kampanje #video

Golob: Trikrat ZA prihodnost

"Referendum je pomemben, ne samo simbolno, pomemben je zato, da vlada, ki ste jo vi demokratično izvolili, lahko začne dejansko delati," je poudaril Golob. "Da bomo končno osvobodili javno RTV stranke SDS in njenih kadrov," je dodal.

Referendum je pomemben tudi zato, da bodo starostniki, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, to prejemali tudi na domu in ne bodo prisiljeni čakati na prosto posteljo, je še poudaril predsednik Gibanja Svoboda. "Referendum je pomemben predvsem zato, da zaključimo to supervolilno leto s pomembnim sporočilom: želimo si nove, svobodne, demokratične oblasti, ki ne bo utrujala ljudi s svojimi političnimi preigravanji, ampak bo zazrta v prihodnost. In glas trikrat ZA je glas za prihodnost," je volivce nagovoril Golob.

Fajonova: ZA za demokracijo, solidarnost in napredno družbo

"Socialni demokrati bomo v nedeljo glasovali trikrat ZA," je dejala Tanja Fajon: "Za demokracijo, solidarnost in napredno družbo; za demokracijo - da RTV postane spet javni servis, brez politike, da bo to servis v rokah novinarjev, urednikov, kar je temelj demokratične družbe; za zakon o vladi - da bomo lahko delali tisto, kar smo obljubili - za stanovanjsko politiko, za boj proti podnebju, za mlade, za napredno družbo; in za zakon o dolgotrajni oskrbi, da zagotovimo medgeneracijsko solidarnost in varno starost."

Mesec: Potrebujemo novo družbeno pogodbo

"Slovenija je postala drugačna, odkar imamo novo oblast," pa je dejal Luka Mesec, ki bo prav tako glasoval trikrat ZA. Ti referendumi po njegovem nimajo prav nobenega drugega smisla "kot to, da je SDS, ki ni zmogla prenesti poraza na volitvah, poskušala že v začetku, s prvim zakonom o vladi, nas spotakniti in pokazati, da smo nesposobni".

"Stanje smo zdaj umirili," je še dejal Mesec, ki meni, da potrebujemo novo družbeno pogodbo, s katero bodo gradili stanovanja za mlade, z novim podnebnim ministrstvom pa vzpostavili podnebno politiko in s tem varovanje naravnih virov.