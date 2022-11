Weber zaskrbljen zaradi sprememb zakona o RTV Slovenija

"Menimo, da je nedopustno, da se tako pomemben zakon, kot je zakon o javni radioteleviziji, sprejema brez javne razprave in po hitrem postopku," je zapisal Weber. Še posebej nesprejemljivo pa je po njegovih besedah, da si politika skuša z lažnimi obljubami podrediti medij, ki je izjemnega nacionalnega pomena. Ob tem je Weber poudaril, da je RTV Slovenija edina javna, neprofitna radiotelevizijska organizacija v Sloveniji in kot taka last vseh državljanov Slovenije.

Predsednik EPP: Slovensko vlado pozivamo, da se vzdrži takšnih nedemokratičnih dejanj

"Finančno izčrpavanje in grožnje z odstranitvijo vodstva in novinarjev, ki niso po meri vladajoče politike, ostro zavračamo," je poudaril Weber. Kot je dodal, so podobne poskuse v preteklosti že videli v nekaterih drugih državah in jih ostro obsodili. "Pozivamo slovensko vlado, da se vzdrži takšnih nedemokratičnih dejanj in v celoti spoštuje evropske vrednote ter zagotovi okolje, kjer bodo mediji lahko delovali svobodno in brez političnih pritiskov," še piše v sporočilu za javnost.

Evropski poslanci Romana Tomc, Milan Zver (oba EPP/SDS) in Franc Bogovič (EPP/SLS) so sporočili, da so veseli podpore svoje politične skupine.