Whatmough in Urbanija odgovarjata evroposlancem o stanju na RTVS

Člani neformalne delovne skupine za medije Evropskega parlamenta so v torek na vodstvo RTV Slovenija naslovili pismo, v katerem so izrazili "zaskrbljenost zaradi nenehnega slabšanja delovnih razmer novinarjev" na javni radioteleviziji.

Pismo, ki ga je pridobila STA, je podpisalo osem poslancev, vključno s slovensko evroposlanko Ireno Jovevo (Renew/Gibanje Svoboda). Poslanci so v pismu dejanja aktualnega vodstva RTV označili za kolektivno nadlegovanje ter ga pozvali k premisleku o svojem ravnanju in iskanju primerne rešitve za zaposlene na javni RTV.

Whatmough evroposlance povabil na ogled in razpravo na RTVS

Generalni direktor je v odzivu zagotovil, da je "velik zagovornik svobode govora in izražanja, medijske svobode in demokratičnih načel" ter da so to vrednote, ki jih po njegovem prepričanju zagovarja tudi vseh 2.136 zaposlenih na RTV Slovenija, piše v odzivu, objavljenem na spletnem portalu RTV Slovenija.

Poudaril je, da v času njegovega mandata proti novinarjem niso bili uvedeni nobeni ukrepi, ki bi jih lahko dojemali kot kaznovanje za njihovo delo. V njegovem mandatu ni bilo odpuščanj med novinarji, nikomur ni bila zmanjšana plača in nihče ni bil premeščen na nižje plačano delovno mesto, je še sporočil.

Whatmough je člane delovne skupine za medije povabil na ogled RTV Slovenija in razpravo o vseh vprašanjih, ki so jih izpostavili v pismu. Prepričan je, da bi takšna razprava in seznanitev z vsemi dejstvi pomirila njihove skrbi.

Urbanija ostro nad Jovevo

Na pismo se je odzval tudi Urbanija, ki je za TV Slovenija pismo evroposlancev označil za provladno propagando. Dejal je, da je nesprejemljivo, da "politično motivirana aktivistka", kot je označil poslanko Ireno Jovevo, izvaja "pritisk na avtonomijo RTV". Kot je povedal, želi poslanka s tem podpreti "prizadevanja predsednika vlade Roberta Goloba, da prevzame 100-odstotno kontrolo nad tem zavodom".

Whatmougovo pismo je na Twitterju objavila tudi evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS), ki je obtožila Jovevo, da je zlorabila delovno skupino. Kot je prepričana, želi namreč vladajoča koalicija v Sloveniji prevzeti "politični nadzor" nad RTV Slovenija.