Pismo iz Evropskega parlamenta: Vzdržite se neutemeljenih kaznovanj in groženj novinarjem

Graha Whatmougha in Urbanijo so pozvali k iskanju ustrezne rešitve za zaposlene na RTVS. Foto: Bojan Puhek, Ana Kovač

"Močno vas pozivamo, da premislite o svojem dosedanjem pristopu, se vzdržite ukrepov prerazporeditev novinarjev, neutemeljenih kaznovanj ali groženj novinarjem, kot so pisna opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, ter odpravite spremembe programov in ukinitve priljubljenih in za javnost pomembnih informativnih oddaj," so člani delovne skupine za medije v Evropskem parlamentu pozvali generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha in direktorja TV Slovenija Uroša Urbanijo.

V pismu so izrazili globoko zaskrbljenost zaradi nenehnega slabšanja delovnih pogojev novinarjev na RTV Slovenija ter zaradi splošnega kršenja medijske svobode in uredniške neodvisnosti.

Spomnili so, da so lani decembra v Evropskem parlamentu sprejeli resolucijo, ki je med drugim pozivala k prenehanju vseh političnih vmešavanj in pritiskov na uredniško politiko RTV ter k zaščiti neodvisnosti izdajateljev televizijskih programov. Kot so zapisali, so resolucijo sprejeli po tem, ko je več vseevropskih deležnikov izrazilo zaskrbljenost glede političnih pritiskov vodstev in neutemeljenih sprememb informativnega programa.

V času sprejemanja resolucije so se razmere na RTV Slovenija poslabšale, kar se najbolj izraža s stavko novinarjev, ki zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo javnega zavoda. Glede na stavke novinarjev, finančno in programsko vodenje novinarjem preprečuje delo v skladu s profesionalnimi standardi, s čimer je ogrožena nepristranska in objektivna javna ustanova, so še navedli v pismu.

Dejanja vodstva RTV so označili za kolektivno šikaniranje

S številnimi pobudami in predlogi zakonodaje si v Evropskem parlamentu in Evropski uniji prizadevamo doseči ustrezne delovne pogoje za novinarje in uredniško avtonomijo javnih medijev v naših državah članicah, da bi našim državljanom zagotovili kritičen in verodostojen dostop do informacij. Dejanja vodstva RTVS, k bi jih, kot so zapisali, lahko označili za kolektivno šikaniranje, po njihovem preprečujejo doseg omenjenih ciljev.

Graha Whatmougha in Urbanijo so pozvali tudi k iskanju ustrezne rešitve za zaposlene na RTVS, da lahko nadaljujejo kritično, politično nepristransko poročanje v javnem interesu.

Člani delovne skupine za medije:



Ramona Strugariu

David Casa

Irena Joveva

Massimiliano Smeriglio

Stelios Kouloglou

Dace Melbarde

Alice Kuhnke

Lucia Duris Nicholsonova