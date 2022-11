Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nedeljskimi zakonodajnimi referendumi bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki se glasovanja v nedeljo ne bodo mogli udeležiti, lahko svoj glas oddajo omenjene tri dni med 7. in 19. uro.

Kot so v ponedeljek pojasnili v državni volilni komisiji, se vsak volivec sam odloči, ali bo glasoval za vse tri referendume ali samo za enega oz. dva. V skladu s tem se bo podpisal v volilni imenik, bodisi trikrat, dvakrat ali enkrat in za vsak podpis prejel glasovnico..

Za glasovanje na referendumih o zakonih o vladi, dolgotrajni oskrbi in Radioteleviziji Slovenija bo v nedeljo po državi odprtih 2.999 volišč in še 88 t. i. volišč omnia, kjer lahko glasujejo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini in tisti, ki na dan glasovanja ne bodo v okraju svojega stalnega prebivališča.

Vlogo za glasovanje na voliščih omnia pa je treba oddati najpozneje do srede.