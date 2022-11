Ministrstvo: Udeležba Graha Whatmougha v referendumski kampanji morebitno nasprotje interesov

Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je v smislu določb zakona o integriteti in preprečevanje korupcije poslovodna in uradna oseba, saj predstavlja in zastopa javni zavod ter organizira in vodi njegovo delo in poslovanje. Zakon "nasprotje interesov" pojasnjuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Po zakonu mora biti uradna oseba v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorna na vsako nasprotje interesov in se mu je dolžna izogniti, pojasnjujejo na pravosodnem ministrstvu.

Ko uradna oseba ugotovi nasprotje interesov, mora prenehati z delom v zadevi

Uradna oseba mora, takoj ko ugotovi obstoj okoliščin nasprotja interesov, prenehati z delom v zadevi in v roku treh delovnih dni pisno obvestiti svojega nadrejenega oziroma predstojnika. Če uradna oseba nima nadrejene osebe oz. predstojnika, mora ta o obstoju okoliščin nasprotja interesov v petih dneh obvestiti Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). KPK odloči o obstoju oziroma neobstoju nasprotja interesov ter o načinu izognitve temu, zakon pojasnjujejo na ministrstvu.

Če obstaja sum, da je pri uradnem ravnanju uradne osebe obstajalo dejansko nasprotje interesov, KPK v roku dveh let od opravljenih uradnih dejanj uvede postopek ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov in njegovih posledic. Gre za postopek po uradni dolžnosti, so dodali.

Ministrstvo: Ocenjujemo, da obstaja podlaga za obstoj okoliščin možnega nasprotja interesov

Pojasnili so, da mora RTVS v skladu s svojim poslanstvom javnega zavoda nepristransko in objektivno poročati tudi o materiji, ki se v okviru referendumske kampanje nanaša na položaj same RTVS, prav tako mora dati na razpolago del programskega časa za namen referendumske kampanje. V skladu s pravili RTVS za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega referenduma, ki jih je izdal generalni direktor RTVS, tudi o ugovorih o morebitnih nepravilnosti pri njihovem izvajanju odloča generalni direktor RTVS.

"Glede na navedeno ocenjujemo, da obstaja podlaga za obstoj okoliščin možnega nasprotja interesov," so v mnenju zapisali na pravosodnem ministrstvu. Vprašanje nasprotja interesov je izpostavil tudi generalni direktor RTVS v obvestilu o njegovi udeležbi kot organizator referendumske kampanje, četudi kot fizična oseba, so pojasnili.

Sindikat novinarjev pričakuje, da se bo generalni direktor RTVS umaknil iz organiziranja referendumske kampanje

Za mnenje ministrstva za pravosodje je zaprosil Sindikat novinarjev Slovenije, ki pričakuje, da se bo generalni direktor RTVS umaknil iz organiziranja referendumske kampanje o noveli zakona o RTVS in tudi v prihodnje ne bo nastopil na predreferendumskih soočenjih na javni radioteleviziji, so zapisali v sporočilu za javnost. Na odgovor Komisije za preprečevanje korupcije še čakajo, so pojasnili.