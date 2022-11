Golob: Namen je, da po referendumski zmagi začnemo pripravljati rešitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zakon danes še nima konkretnih rešitev in jih bo treba najti," je poudaril Golob. Predsednik vlade verjame, da je osnutek novega zakona podlaga za začetek vzpostavljanja dialoga z vsemi deležniki, tako predstavniki upokojencev, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, nevladnih organizacij in drugih. "Namen je, da takoj po referendumski zmagi, v katero verjamem, začnemo pripravljati rešitve, kateri ukrepi se bodo začeli izvajati v letih 2023 in 2024," je napovedal Golob.

Po Golobovih pojasnilih je osnutek novega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so ga pripravili na ministrstvu za zdravje, delovna različica, ki ni prestala niti medresorskega usklajevanja niti vladne obravnave. Odkar je bil sprožen postopek za zakonodajni referendum o vladni noveli zakona o dolgotrajni oskrbi, so se namreč pojavili različni pogledi, kako naj se pristopi k urejanju dolgotrajne oskrbe, potem ko bo referendum zaključen in ko se bo pridobilo še leto dni časa, je dodal.

Golob: Zakon danes še nima konkretnih rešitev in jih bo treba najti

Aktualna vlada je poleti v DZ vložila predlog sprememb, ki začetek izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi s 1. januarja 2023 zamika na 1. januar 2024. DZ jih je sprejel, v SDS pa so temu nasprotovali in zahtevali referendum, ki bo 27. novembra.

Vlada se ne sme vključevati v referendumsko kampanjo

Na očitke Inštituta 8. marec, da se vlada in koalicijske stranke premalo vključujejo v referendumsko kampanjo, je odgovoril s sklicevanjem na odločitev ustavnega sodišča iz leta 2018, po kateri se vlada ne sme vključevati v referendumsko kampanjo. Ustavno sodišče je pred štirimi leti namreč razveljavilo referendum o zakonu o drugem tiru zaradi kampanje, ki jo je takrat o zakonu vodila vlada Mira Cerarja, je poudaril.

Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da se predstavniki civilne družbe vključujejo v referendumsko kampanjo in podpirajo glasovanje za zakone, ki jih je oblikovala aktualna vlada in o katerih bodo volivci odločali 27. novembra.

Vlada ne, politične stranke da

Medtem ko se vlada ne sme vključevati v referendumsko kampanjo, ta prepoved ne velja za politične stranke, je še dodal Golob. Napovedal je, da se bo stranka Gibanje Svoboda zelo intenzivno vključila v referendumsko kampanjo. Poleg skupne spletne strani s koalicijskima partnericama SD in Levico www.3xZA.si, ki so jo vzpostavili prejšnji teden, bodo danes začeli volivce po celi Sloveniji nagovarjati tudi z velikimi plakati.