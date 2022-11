Državljan Eritreje osumljen napada na žensko v središču Ljubljane

Po do zdaj zbranih obvestilih je osumljenec z ostrim predmetom huje poškodoval žensko, nato pa s kraja pobegnil peš. Poškodovano so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo.

Včeraj nekaj pred 18. uro je bila policija obveščena o sumu kaznivega dejanja zoper življenje in telo na območju središča Ljubljane. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so osumljenca kmalu po dogodku prijeli in mu odvzeli prostost. Po prvih podatkih je osumljenec državljan Eritreje, ki že več let biva na območju Slovenije.

Opravljen je bil ogled kraja dejanja, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah. Motiv za dejanje do zdaj ni znan, z oškodovanko se poznata od prej in izhajata iz istega socialnega okolja, je sporočila policija.

Osumljenca so že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.