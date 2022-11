Lokal išče vandala, ki jim je razbil steklo: "Na kameri se vidi tvoja prelepa barva oči"

Na družbenem omrežju Facebook je ljubljanski gostinski lokal Holiday's pub objavil zapis, da ima neznanec, ki jim je na vhodu razbil steklo, na voljo 30 ur, da se jim javi. Zapisali so, da naj se jim razkrije in da se bo za svoje razgrajanje odkupil tako, da jim bo pomagal pri delu.

"Ja lupček no, saj vemo, da je življenje težko, ampak smo še najmanj mi krivi za to. Skratka, ker smo zelo prijazni, ti damo 30 ur časa (ker ravno praznujemo 30. obletnico), da se javiš, ker si se tako lepo nasmehnil kameri, da se vidi še tvoja prelepa barva oči. Imamo veliko posode za pomiti, pa tudi kakšno generalko za narediti, tako da se nam javi in se ob kavi pogovorimo, kakšno delo dobiš," so v hudomušnem zapisu na Facebooku zapisali v Holiday’s pub Ljubljana.

Nepridiprav je okno razbil danes zjutraj, so povedali za N1, ob tem pa predvidevajo, da je šlo za dejanje poškodovanja lastnine, ne poskus vloma, saj v gostinskem obratu ni bilo nič ukradenega. Posnetke kamer so posredovali policiji in potrdili, da se bo storilec za svoje dejanje res lahko odkupil z delom.