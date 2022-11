Na Triglavu milimeter od smrti, strokovnjak z ostrim odzivom

V slovenskih gorah se je število planincev v zadnjih letih občutno povečalo, številni na ture ali v tem primeru celo na zimsko plezanje odhajajo neprimerno opremljeni ali s premalo znanja in izkušenj. Posledično se povečuje število posredovanj gorske reševalne službe, zato so tisti, ki opozarjajo ter učijo o varni hoji in plezanju v gorah, ob primerih izzivanja nesreče še toliko bolj ogorčeni. Med njimi je gotovo priznani strokovnjak na tem področju Matjaž Šerkezi. Ob dejanju mlajšega moškega, ki je drsel po zasneženem pobočju pod Triglavom in nato še objavil posnetek na spletu, zato ni mogel ostati tiho. Strokovnjaki so že ob ogledu posnetka spoznali, da mladenič ne zna niti pravilno uporabljati cepina. Naj bodo naslednje besede Šerkezija v opozorilo vsem, ki bi lahko pomislili na podobno nevarno početje. Gore zagotovo niso resničnostni šov.

"Takšni posamezniki v nevarnost spravljajo tudi druge, ki to gledajo"

"Skušam ostati miren in brzdati svoja čustva. Ampak ko na družbenih omrežjih vidim določene nedorasle 'boyse', ne morem, da jim ne bi povedal svoje. Že zaradi tega, ker moramo kot gorski reševalci in Planinska zveza Slovenije ne samo delovati preventivno, ampak tudi opozoriti in včasih obsoditi videno. Z razlogom, ker takšni posamezniki v nevarnost spravljajo tudi druge, ki to gledajo, 'lajkajo' in skušajo ponoviti. In ne samo to, celo v gore vodijo druge in jih s tem spravljajo v nevarnost, brez znanja, izkušenj in kompetenc in v škodo gorniški dejavnosti. V škodo nam, ki se redno usposabljamo, skrbimo za preventivo, za čim manj nesreč, v nemogočih razmerah hitimo na pomoč ... In ne, ni rešitev samo v plačljivem reševanju, gorski policiji, ampak v spremembi miselnosti ljudi, čustveni inteligenci in spoznanju, da nisem samo JAZ," je v čustveni objavi na Facebooku zapisal Matjaž Šerkezi.

"Dragi mož, fant. Stvari, ki jih počneš, so smrtno nevarne."

Matjaž Šerkezi Foto: Ana Kovač "Dragi mož, fant. Sprašujem se, ali si dobil življenje na loteriji in ga nič ne ceniš. Stvari, ki jih počneš, so smrtno nevarne. Smrtno nevarno je tudi, da to snemaš in objavljaš kot neko herojsko dejanje, naslov pa tipično 'survajverski' po Discoverjevo. Pomisli, da te gledajo mladi fantje, ki ne znajo oceniti situacije in jih s tem tudi neposredno spravljaš v smrtno nevarnost. Verjemi, gore niso poligon za nedorasle, nezrele 'boyse', kot si sam, in verjemi, da gorništvo in alpinizem zahtevata zrelo osebnost, ki je daleč od modernih 'reality showov', ki jih verjetno spremljaš na družbenih omrežjih in se identificiraš z njimi. Gorski reševalci se vsako leto srečujemo s takšnimi posamezniki, ki pa za razliko od tebe niso imeli te sreče in jih pod steno najdemo z utekočinjenimi organi, zlomljenimi nogami, iz katerih štrlijo kosti, odprtimi glavami, iz katerih gledajo možgani. Verjemi, da prizori niso lepi in da tudi na nas, gorskih reševalcih, pustijo posledice. Svetujem ti, glede na to, da ti je bilo podarjeno še eno življenje, da nehaš gledati 'show' oddaje na televiziji in se obrneš na enega od gorskih vodnikov ali pa vpišeš v alpinistično šolo, kjer te bodo najprej naučili varnejšega obiskovanja gora. Do takrat pa ne snemaj in objavljaj, ker, verjemi, v naših očeh si vse drugo kot junak in skrbi me zate in za druge, ki te filmčke gledajo in 'lajkajo' ter s tem spravljajo druge v skušnjavo in nevarnost," svari Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in inštruktor gorskega reševanja. Kmalu po Šerkezijevem zapisu in objavi tega članka, je Le Fosche posnetek že umaknil s spleta oziroma ga spremenil v zasebnega.