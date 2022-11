Melania Trump se je po treh mesecih ponovno pojavila v javnosti #foto

52-letna Slovenka je kmalu po tem, ko je njen mož januarja 2021 zapustil svojo pisarno, izginila iz javnosti. Pojavila se je sicer na nekaterih redkih družbenih dogodkih, nazadnje pa so jo skupaj z možem opazili na pogrebu njegove nekdanje žene Ivane Trump v mesecu juliju. Mesec kasneje so jo opazili tudi v New Yorku, ko je izstopila iz frizerskega salona.

Bila sta zelo nasmejana, držala pa sta se tudi za roke

Fotoreporterji in njeni ljubitelji so na svoj račun po treh mesecih prišli v torek, ko se je na volišču na Floridi pojavila v družbi svojega moža. Zablestela je v obleki, vredni dva tisoč evrov, in torbici znamke Hermes Kelly, ki stane nekaj več kot 30 tisoč evrov. Natančna cena torbice sicer ni znana, saj je omenjena znamka glede cen svojih torb precej redkobesedna, podobno torbico pa za 30 tisoč evrov prodajajo pri Sotheby's.

Zakonca, ki sta bila ves čas zelo nasmejana, sta se v nekem trenutku prijela celo za roke, česar pri njima nismo vajeni. Melania je namreč znana po tem, da se v javnosti za razliko od svojega moža ne mara držati za roke.