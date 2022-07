Umrla je Ivana Trump

V stanovanje Ivane Trump v New Yorku so bili danes ob 12.30 po lokalnem času poklicani reševalci, 73-letnica je po besedah klicateljev doživela srčni napad. Kmalu po prihodu so jo razglasili za mrtvo.

Po smrti svoje prve žene, poročena sta bila med letoma 1977 in 1992 in imela otroke Erica, Donalda mlajšega in Ivanko, se je v izjavi za javnost oglasil tudi Donald Trump: "Bila je izjemna, čudovita ženska. Imela je izjemno življenje. Njen največji ponos so bili njeni trije otroci. Počivaj v miru, Ivana!"

Ivana Trump se je kot Ivana Zelničkova leta 1949 sicer rodila na Češkoslovaškem. Prek Atlantika, v Kanado, je emigrirala leta 1973. Donalda Trumpa je spoznala leta 1976 v New Yorku, poročila sta se leto dni pozneje.