Policija pridržala moškega, ki je v kralja Karla vrgel jajce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je pridržala moškega, ki je v kralja Karla in njegovo ženo Camillo med tradicionalno slovesnostjo v Yorku metal jajca, poroča Reuters. Na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je videti, da je v britanskega monarha vrgel štiri jajca, nobeno pa ga ni zadelo.

Policisti so prihiteli in protestnika odvlekli, množica ljudi pa se mu je posmehovala in vzklikala "Bog obvaruj kralja".

Ni prvič, da so vanj metali jajca

Kralj Karel, ki je prestol prevzel septembra po smrti svoje matere kraljice Elizabete, je trenutno na dvodnevni turneji po severni Angliji. V jutranjih urah sta se sprehodila po zgodovinskem starem mestnem jedru Yorka, kjer sta se udeležila tudi odkritja kipa kraljice Elizabete II., prvega postavljenega po njeni smrti 8. septembra.

Ni pa prvič, da so vanj metali jajca. Podobno se mu je zgodilo tudi leta 1995 med sprehodom v središču Dublina.