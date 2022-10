Bo Karel III. sorodnikom odvzel kraljeve nazive?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je danska kraljica nekaterim svojim vnukom odvzela kraljeve nazive in tako skrčila uradno kraljevo družino, se poraja vprašanje, ali se bo to zgodilo tudi na Otoku.

Danska kraljica Margareta je pred kratkim povzročila manjši vihar, ko je štirim od svojih osmih vnukov odvzela nazive princev in princes.

"Žrtve" so bili otroci njenega mlajšega sina, princa Joachima, ki je bil z nekdanjo in zdajšnjo ženo, materama svojih otrok, nad to potezo neprijetno presenečen. Kraljica Margareta se kljub temu ni uklonila, dejala je, da ji je sicer žal, a da je njena odločitev dokončna.

Se bo skrčila tudi britanska kraljeva družina?

Ob tem so v kraljevi palači njeno potezo pojasnili z besedami, da gre za odločitev "v skladu z drugimi kraljevimi hišami v Evropi". To je vzbudilo precej pozornosti, predvsem pa ugibanj, kateri evropski monarh naj bi še načrtoval zmanjševanje števila aktivnih članov kraljeve družine. Strokovnjaki za kronane glave kot najverjetnejšega izpostavljajo novega britanskega kralja Karla III.

Foto: Guliverimage/AP

Tako so se začele pojavljati govorice, da gre pravzaprav za usklajeno akcijo oziroma dogovor med njim in njegovo daljno sorodnico Margareto ter da je poteza danske kraljice idealna priložnost, da Karel III. preveri, kako bo danska kraljeva družina funkcionirala z manj aktivnimi člani.

Le sedem namesto 22 članov družine

Morda prav zato Archie in Lilibet, otroka princa Harryja, še nista dobila nazivov princa oziroma princese, ugibajo poznavalci evropske aristokracije, kralj Karel III. pa bi morda lahko naredil še korak dlje in kraljevo družino z 22 članov skrčil le na sedem, poroča Business Insider.

Bo brez naziva princ ostal tudi kraljev mlajši sin Harry (skrajno levo)? Foto: Guliverimage/Picture Alliance

Nova, "vitkejša" kraljeva družina bi po navedbah Business Insiderja ob kralju vključevala še njegovo ženo, kraljico soprogo Camillo, prestolonaslednika princa Williama in njegovo ženo Kate ter njune otroke, v prihodnje pa bi nazive princev in princes dobili le neposredni nasledniki kralja oziroma kraljice.

Po poročanju britanskega časopisa Times k takšnemu preoblikovanju vodi več razlogov, med njimi je ugled kraljeve družine, ki je v zadnjih letih utrpel precej udarcev. Nezanemarljiv razlog so tudi finance, saj aktivne člane kraljeve družine v veliki meri financirajo davkoplačevalci, z zmanjšanjem njihovega števila pa bi se zmanjšali stroški za državno blagajno.

