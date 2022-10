Znan je datum, ko bodo okronali Karla III.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karel III. bo takrat imel že 74 let, kolikor ob kronanju ni imel še noben britanski monarh.

Čeprav je Karel III. takoj po smrti matere sedel na prestol, ga slovesno kronanje še čaka. Zdaj Bloomberg poroča, da so se Buckinghamska palača in pristojne oblasti zedinile, kdaj bo dan, ko se bo začela njegova vladavina - Karla III. naj bi okronali 3. junija, ob njem pa tudi njegovo ženo Camillo, ki je dobila naziv kraljice spremljevalke.

Dan kronanja bo tako skoraj sovpadel z dnem kronanja njegove matere, ki je svojo vladavino začela 2. junija 1953.

Karlovo kronanje bo veliko skromnejše kot Elizabetino in kronanja preostalih njegovih prednikov, še poroča Bloomberg, bo pa 74 let, kolikor jih bo Karel imel takrat, najvišja starost, pri kateri so kdaj okronali britanskega monarha.

Kako je videti kronanje?

Po tradiciji novi kralj v Westminstrski opatiji sede na prestol, poimenovan "stol za kronanje", v roke pa mu položijo žezlo, ki predstavlja njegovo ustavno oblast nad narodom, ter vladarsko jabolko, ki predstavlja krščanski svet. Nato ga cerkveni dostojanstveniki mazilijo in blagoslovijo ter mu na glavo postavijo krono svetega Edvarda, s čimer uradno postane kralj. Po obredu v Westminstrski opatiji pa bo Karel III., kot je to storila njegova mati, nagovoril podanike z balkona Buckinghamske palače.

