Britanci so že začeli načrtovati pogreb Karla III.

Pogreb kraljice Elizabete II. je bil pripravljen že desetletja vnaprej, operacijo London Bridge oziroma Londonski most so namreč zasnovali že v 60. letih in jo pozneje večkrat spremenili oziroma načrte popravili.

"Operacija most Menai"

Takoj po ponedeljkovem pogrebu kraljice pa so že stekle priprave na pogreb novega kralja Karla III., je razkril nekdanji častnik v kraljevi varnostni službi Simon Morgan. Na dan kraljičinega pogreba je v avstralski informativni oddaji Today razkril tudi, kako se bo načrt kraljevega pogreba imenoval. "Žal se z jutrišnjim dnem začne načrtovanje operacije Menai Bridge," je izjavil.

Most Menai v Walesu, po katerem so poimenovali načrt pogreba kralja Karla III. Foto: Rhys Morgan Jones/Wikimedia Commons

Most Menai, po katerem so poimenovali načrt pogreba novega kralja, povezuje otok Anglesey z obalo Walesa. Zgradili so ga leta 1826 in velja za prvi velik viseči most na svetu.

Pričakovati je, da bo operacija Menai Bridge zelo podobna operaciji London Bridge in da bo vsebovala natančen načrt postopkov od kraljeve smrti do njegovega pogreba. Pripravljena naj bi bil do kronanja Karla III., ki bo prihodnje leto.

