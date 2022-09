Kdo je s smrtjo kraljice in novim kraljem zaslužil največ? #video

Krona Britancem prinaša milijone. Samo za primer – v grad Windsor in kočo Frogmore je med aprilom lani in marcem letos prišlo skoraj pol milijona ljudi. Vstopnica za odrasle stane več kot 30 evrov. Po smrti kraljice Elizabete II. pa je britanski turizem še bolj zacvetel.

Britanska kraljeva družina vlada že 37 generacij in 1209 let. Ne le, da so na čelu države, so tudi nedvomno največji simbol Otoka in zaradi njih, vsega blišča, ki ga prestol prinaša, tudi vseh dram, ki jih pretresajo. Iz teh razlogov se mnogi iz celinskega dela Evrope in preostalih koncev sveta odpravijo v London upajoče, da bi vsaj za trenutek ugledali koga z modro krvjo.

Kraljeva družina Windsor ocenjena na 21,6 milijarde evrov

"Del težave pri ocenjevanju bogastva kraljeve družine je v tem, da nihče ne ve prave vrednosti tistih neprecenljivih umetnin, ki visijo v Buckinghamski palači in so del kraljeve zbirke. Ampak mislim, da ljudje predvidevajo, da so stvari, kot je kraljeva državna krona in kronski dragulji, ki smo jih videli v zadnjih dneh, v lasti kraljice in njene družini. Ni res, pripadajo narodu," bogastvo kraljeve družine pojasnjuje kraljeva strokovnjakinja Katie Nicholl.

Poleg ustvarjanja prihodkov od prodaje vstopnic različnih zgodovinskih znamenitosti, kot so grad Windsor, koča Frogmore, Buckinghamska palača in druge, so znatni vir prihodkov tudi tematski spominki, nakit in založništvo. Med leti 2019 in 2020 je njihove uradne rezidence obiskalo približno 3.285.000 ljudi, ki so za vstopnice odšteli skupno skoraj 57 milijonov evrov. Prodaja spominkov je v enem samem letu dosegla skoraj 23 milijonov evrov.

Skrb, da bi smrt kraljice upočasnila gospodarstvo

Britance sicer skrbi, da bi lahko smrt kraljice dodatno upočasnila gospodarstvo, ki je že oslabljeno zaradi inflacije, recesije, številnih stavk in padca funta. Desetdnevno obdobje med smrtjo kraljice in pogrebom je namreč odložilo izvajanje načrtov za podporo umirajočemu gospodarstvu. Ekonomisti ocenjujejo, da bi lahko gospodarska ustavitev države zmanjšala septembrski bruto domači proizvod za 0,2 odstotka. Ni pa zanemarljiv podatek, da je na primer poroka princa Williama in Kate Middleton leta 2011, britanskemu gospodarstvu prinesla kar 2,35 milijarde evrov. Med drugim tudi zaradi triodstotnega povečanja turizma v tistem letu.

"Težje je določiti vrednost, ki jo kraljeva blagovna znamka ustvari za državo. To je neprecenljivo," še dodaja Nichollova.

Nekatere nastanitve so se podražile za več kot 300 odstotkov

Samo monarhija naj bi bila razlog za 600 milijonov evrov od 20 milijard evrov prihodkov, ki jih ustvari turizem. Prodaja spominkov, bi se lahko v povezavi s pogrebom povečala za več kot 69 milijonov evrov. Od uradne objave smrti monarhinje, se je povprečna cena hotela v Londonu namreč zvišala iz 243 evrov na 383 evrov na noč, pravi vodilna ekonomistka pri potovalnem startapu Hopper Hayley Berg. Nekatere nastanitve so se tako podražile za več kot 300 odstotkov.

"Kot veste, se bo kralj Karel III. svoje vloge lotil z bolj racionaliziranim pogledom. Rekel je, da želi zmanjšati število aktivnih članov monarhije, kar bo pomagalo pri boju proti številnim negativnim mnenjem o državnem financiranju kraljeve družine. Plačilo bo prejelo manjše število starejših članov kraljeve družine," pa bogastvo družine komentira višja kraljeva urednica Erin Hill.

Je pa novi kralj Karel III. že dejal, da želi javnosti odpreti več kraljevih posesti, kar bi lahko družini prineslo še več prihodkov.