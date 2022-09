Biden in Pahor sta se že poklonila preminuli kraljici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Joe Biden je v Westminstrski palači postal kaki dve minuti in se pred krsto s posmrtnimi ostanki kraljice prekrižal. Pred odhodom pa je še položil roko na prsi. Foto: Reuters

Ameriški predsednik Joe Biden se je danes v Westminstrski palači poklonil pokojni britanski kraljici Elizabeti II. Pri tem ga je spremljala žena Jill, poroča britanski BBC. Podobno so se kraljici danes poklonili že tudi drugi državni voditelji, med njimi francoski predsednik Emmanuel Macron, japonski cesar Naruhito in slovenski predsednik Borut Pahor.

Ko je vozilo Joea Bidna in žene Jill zapeljalo skozi vhod do palače britanskega parlamenta, kjer do ponedeljkovega pogreba leži pokojna monarhinja, ga je z aplavzom pozdravila množica ljudi, ki čakajo, da bi se tudi sami lahko poslovili od pokojne kraljice. Biden pa jim je mahal nazaj, poroča BBC.

Zatem se je v hiši Lancaster vpisal v žalno knjig. "Svet je boljši" zaradi kraljice, je ob tem dejal ameriški predsednik. Britancem je izrekel sožalje ob izgubi monarhinje. "Imeli ste srečo, da ste jo imeli 70 let, vsi smo jo imeli," je dodal ameriški predsednik. Foto: Reuters

Popoldne so videli tudi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, kako skupaj z ženo zapušča Westminstrsko palačo, še poroča BBC.

Kakšno je vzdušje v Londonu si oglejte v spodnjem video prispevku novinarke Planeta Anje Ristić:

Zvečer bo zbrane državne voditelje, ki se bodo udeležili ponedeljkovega pogreba, sprejel tudi novi kralj Karel III. Med zbranimi je tudi slovenski predsednik Borut Pahor. V izjavi za Radio Slovenija je dejal, da gre pri slovesu od britanske kraljice za zelo čustven dogodek.