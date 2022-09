Dolge vrste čakajočih na slovo od Elizabete II. #video

Številni, ki žalujejo za nedavno umrlo britansko kraljico Elizabeto II., v spomin na monarhinjo ob Buckinghamski palači in v Green Parku polagajo tudi znamenite medvedke Paddington ter sendviče z marmelado. Podjetje Royal Parks je zato v ponedeljek ljudi pozvalo, naj tega ne počnejo več, saj to negativno vpliva na divje živali v parku. Pred katedralo svetega Egidija v škotskem Edinburghu se vijejo dolge vrste ljudi, ki bi se radi poslovili od nedavno preminule britanske kraljice Elizabete II. Mimo krste monarhinje, ki leži v katedrali, se je od ponedeljka zvečer sprehodilo več tisoč ljudi, številni med njimi so čakali več ur in tudi ponoči.

Kraljica, ki je umrla v četrtek, je ob letošnjem platinastem jubileju na prestolu objavila skeč, v katerem v kraljevi palači sedi za mizo z medvedkom Paddingtonom in pije čaj. Znameniti medvedek ji ponudi svoj priljubljeni marmeladni sendvič, a ga Elizabeta II. prijazno odkloni in iz torbice potegne svoj sendvič z marmelado.

What an exceptionally beautiful thing this was. Thinking of the entire family at Balmoral 😔 pic.twitter.com/OlZXDOBK5q — Rachel Clarke (@doctor_oxford) September 8, 2022

Skeč, ki ga je kraljica posnela ob 70-letnici vladanja, navdušil na milijone ljudi

Zabaven skeč ob 70-letnici vladanja Elizabete II. je navdušil na milijone ljudi po svetu, številne pa navdihnil, da so ob smrti priljubljene monarhinje v njen spomin ob cvetju polagali še plišaste Paddingtone in marmeladne sendviče.

Mourners are asked to stop leaving Paddington Bears and marmalade as tributes to the late Queen



The Royal Parks, who manage London's royal spaces, have issued a definitive guide on what mourners can and can't do in the capitalhttps://t.co/GS7WSlclFq



[Thread] pic.twitter.com/Z9JRJ3lbNE — Telegraph Life (@TelegraphLife) September 12, 2022

Upravljalci prosili, naj ljudje raje polagajo cvetje brez celofanskega ovoja

A v podjetju Royal Parks, ki upravlja del londonskega Green Parka, so opozorili, da sendviči negativno vplivajo na divje živali v parku, zato so žalujoče pozvali, naj jih tam ne polagajo več. Ob tem so jih prosili tudi, naj ne prinašajo niti medvedkov in drugih predmetov, temveč naj raje odlagajo cvetje, če se da, brez celofanskega ovoja, ki obremenjuje okolje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pred edinburško katedralo dolge vrste čakajočih na slovo od Elizabete II.

Krsto so v nedeljo v Edinburgh prepeljali z gradu Balmoral, kjer je v četrtek umrla Elizabeta II., v ponedeljek pa so jo iz palače Holyroodhouse, uradne rezidence britanskega monarha na Škotskem, v procesiji pospremili do katedrale svetega Egidija. Hrastova krsta, pokrita s škotsko kraljevo zastavo in vencem belega cvetja ter škotsko krono, bo tam skupno 24 ur.

Javnost je možnost, da se v katedrali ob krsti poslovi od kraljice, dobila v ponedeljek zvečer. Pred katedralo so se tako ves večer in vso noč vile dolge vrste ljudi, po nekaterih ocenah jih je bilo doslej že več tisoč. Najbolj zagreti so pred katedralo prišli že v ponedeljek zjutraj, številni so čakali več ur, tudi ponoči, da so se sprehodili mimo krste.

Krsto bodo z letalom v London prepeljali danes popoldne

Eden od žalujočih, ki so se prišli poslovit od kraljice, Gavin Hamilton iz Edinburgha, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je čakal več kot pet ur, v katedralo pa je lahko vstopil ob 2.50 po krajevnem času. Za njim je bilo v vrsti še na tisoče ljudi. "V vrsti so bili tudi taki, ki so pripotovali iz več kot 160 kilometrov oddaljenega Aberdeena," je še dejal.

"Gre za občutek povezanosti s preteklostjo," pa je po prihodu iz katedrale za AFP dejal 28-letni Rob Parsons. Kot je dodal, z obiskom kraljice lahko sprejmeš dejstvo, da se je končalo neko obdobje.

O kolonah čakajočih so poročali tudi dopoldne. Številni upajo, da se bodo še lahko poslovili od kraljice, preden bodo krsto popoldne iz katedrale prepeljali na edinburško letališče.

Po poročanju AFP današnje dogajanje v Edinburghu kaže, kaj gre pričakovati v Londonu, kjer bo krsta na ogledu pred pogrebom monarhinje.

Krsto bodo v London z letalom prepeljali danes popoldne. Ob njej bo potovala edina hči Elizabete II, princesa Anne. Nato bodo krsto prepeljali v Buckinghamsko palačo, kjer jo bosta sprejela novi kralj Karel III. ter kraljica žena Camilla.

Kraljevi par, ki je v ponedeljek zvečer z drugimi člani kraljeve družine bedel ob krsti v edinburški katedrali, je pred prihodom krste v Buckinghamsko palačo danes odpotoval na obisk v Belfast. Tam se bo Karel III. sešel z državnim sekretarjem za Severno Irsko Chrisom Heaton-Harrisom iz konservativne stranke ter voditelji drugih strank. Po srečanju z verskimi voditelji se bosta Karel III. in Camilla udeležila maše v katedrali svete Ane, nato pa se bosta vrnila v London.