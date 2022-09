Popoln poraz Rusov: bežijo čez mejo, za seboj puščajo opremo #vŽivo

Združene države ocenjujejo, da je Rusija v veliki meri predala svoje pridobitve ter da so številne ruske enote zapustile Ukrajino in prestopile mejo.

Združene države ocenjujejo, da je Rusija v veliki meri predala svoje pridobitve ter da so številne ruske enote zapustile Ukrajino in prestopile mejo. Foto: Reuters

201. dan vojne v Ukrajini. "To je popoln poraz za ruske enote, za seboj so bile prisiljene pustiti veliko opreme" je v pogovoru za BBC dejal Mason Clark z ameriškega vojaškega inštituta ISW. ZDA ocenjujejo, da so številne ruske sile prestopile mejo in se vrnile v Rusijo. Ukrajinske sile so namreč po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega ponovno zavzele okoli dva tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja, ruska stran pa se je hkrati zaradi napredovanja ukrajinske vojske umaknila iz vzhodnega dela regije Harkov.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



Mason Clark iz ameriškega vojaškega inštituta ISW je potem ko so ukrajinske sile od začetka septembra pa do danes osvobodile že več kot šest tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja Ukrajine, v pogovoru za BBC v ponedeljek zvečer dejal, da je bil to "popoln poraz za ruske enote, za seboj so bile prisiljene pustiti veliko opreme".

Ukrajinsko napredovanje v protiofenzivi je bilo izjemno hitro. Prejšnji četrtek je Zelenski dejal, da so ukrajinske sile ponovno zavzele tisoč kvadratnih kilometrov, vendar se je ta številka do nedelje potrojila na tri tisoč kvadratnih kilometrov, včeraj pa so objavili, da je osvobojenih že šest tisoč kvadratnih kilometrov.

BBC-jev novinar James Waterhouse je povedal, da je bil to najpomembnejši ruski vojaški umik po njihovem neuspehu blizu prestolnice Kijev konec marca.

Združene države ocenjujejo, da je Rusija v veliki meri predala svoje pridobitve ter da so številne ruske enote zapustile Ukrajino in prestopile mejo, je po poročanju Reutersa dejal visoki ameriški vojaški uradnik.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v ponedeljek dejal, da so ukrajinske sile dosegle "pomemben napredek" v protiofenzivi, vendar je dodal, da je še prezgodaj za napovedovanje izida.

"Rusi imajo v Ukrajini zelo pomembne sile, pa tudi opremo, orožje in strelivo. To še naprej nediskriminatorno uporabljajo ne le proti ukrajinskim oboroženim silam, temveč tudi proti civilistom in civilni infrastrukturi," je dejal Blinken.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so ukrajinske sile zdaj ponovno zavzele več kot šest tisoč kvadratnih kilometrov, ki so bili pod ruskim nadzorom na vzhodu in jugu.

Zelenski se je zahvalil več ukrajinskim brigadam, ki so sodelovale v protiofenzivi, njihove borce pa označil za "prave heroje".

Oleksander Šapoval, plesalec Ukrajinske narodne opere, je bil ubit v bitki blizu mesta Majorska v regiji Doneck, poroča Kyiv Independent, ki se sklicuje na informacije portala Ukraina Moloda.

⚡️Ukrainian National Opera ballet dancer Oleksandr Shapoval killed in combat.



Shapoval, ballet soloist and Honored Artist of Ukraine, was killed near Maiorske, Donetsk Oblast on Sept. 12, said Valentyna Samchenko, deputy editor-in-chief of the Ukraina Moloda media outlet. pic.twitter.com/aohR92cWKY — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 12, 2022

6.17 Evropski poslanci o vojni v Ukrajini

Evropski poslanci bodo drugi dan zasedanja v Strasbourgu razpravljali o dogajanju v povezavi z vojno v Ukrajini, ki se preveša v sedmi mesec.

Poslanci bodo z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom danes razpravljali o aktualnem dogajanju v povezavi z vojno v Ukrajini. Ukrajinska vojska v zadnjih dneh poroča o uspehih protiofenzive na vzhodu države, kjer naj bi od ruskih sil ponovno zavzela znaten del ozemlja.

Parlament bo odločal tudi o podpori predlogu Evropske komisije za odobritev nadaljnjih pet milijard evrov finančne pomoči Ukrajini v okviru obljubljenega devetmilijardnega svežnja za pokrivanje najnujnejših potreb države.