V Severni Makedoniji danes v tišini in ob molitvah pokopavajo žrtve požara v nočnem klubu v Kočanih, kjer je v noči na nedeljo umrlo 59 ljudi, skoraj dvesto pa jih je bilo poškodovanih. Osrednja pogrebna slovesnost poteka na pokopališču v Kočanih, žrtve pa bodo pokopali tudi v Skopju in še štirih krajih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pogrebna slovesnost v kapeli na pokopališču v Kočanih se je začela ob 12. uri, vodi pa jo nadškof makedonske pravoslavne cerkve Stefan.

Oblasti so pred pogrebom pozvale ljudi in novinarje, naj ne hodijo na pokopališče oz. naj dajo prednost svojcem in bližnjim žrtev, med katerimi prevladujejo mladi. Foto: Reuters

Na pokopališču v Kočanih so zaradi velikega števila umrlih v tragediji nove grobove začeli kopati že v ponedeljek.

Danes se je tam po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zbralo več sto ljudi, ki so se prišli poslovit od umrlih svojcev, prijateljev in znancev. Številni so nosili cvetje in majice s fotografijami žrtev požara.

Ulice v Kočanih so bile danes dopoldne pred pogrebom prazne, v središču mesta pa so se ljudje še naprej vpisovali v žalno knjigo ter ob fotografije žrtev polagali sveče in cvetje.

Žrtve uničujočega požara v nočnem klubu bodo danes pokopali tudi v Skopju, Štipu, Probištipu, Obleševu in Strumici. Foto: Reuters

V nočnem klubu, ki je deloval brez veljavnega dovoljenja za obratovanje, je imel samo en vhod in je bil brez osnovnih varnostnih ukrepov, so požar domnevno povzročila pirotehnična sredstva, namenjena svetlobnim učinkom. Ob tem je v prepolnem prostoru izbruhnila panika, tako da je večina tistih, ki so izgubili življenje, umrla v stampedu. Številni so utrpeli hude opekline ali se zastrupili z ogljikovim oksidom.

V bolnišnicah v Makedoniji se po besedah makedonskega ministra za zdravje Arbena Taravarija zdravi 72 bolnikov, 101 so prepeljali na zdravljenje v tujino, od tega se štirje poškodovani s hudimi opeklinami zdravijo v Sloveniji.

