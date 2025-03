Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) na podlagi raziskave iz tujine opozarja, da so v rezanem cvetju pogosto prisotni pesticidi – tudi taki, ki so v EU prepovedani, zato naj potrošniki pred nakupom preverijo poreklo ali izberejo lokalno cvetje. Pozivajo pa tudi k spremembam zakonodaje na tem področju z namenom zaščite javnega zdravja in okolja.

Kot so danes sporočili z ZPS, sta švedska in francoska potrošniška organizacija testirali rezano cvetje, ki je v prodaji posamično ali v šopkih v Franciji in na Švedskem. Pri tem sta ugotovili, da se v cvetju skriva veliko nevarnosti, saj sta testa razkrila množično onesnaženost rezanega cvetja s pesticidi, tudi s tistimi, ki so v EU prepovedani.

V enem šopku odkrili do 46 ostankov različnih pesticidov

V Franciji so v laboratoriju opravili analize na 15 šopkih vrtnic, gerber in krizantem, kupljenih v trgovinah, večjih trgovskih verigah in po spletu, ki so pokazale, da so vse preizkušene rože onesnažene. V enem samem šopku so našli tudi do 46 ostankov različnih pesticidov, vključno z dokazano rakotvornimi in endokrinimi motilci, ki neposredno ogrožajo zdravje tistih, ki vsakodnevno delajo s temi šopki, so navedli na ZPS.

Trenutno nobena zakonodaja ne ureja področja onesnaženosti rezanega cvetja s pesticidi, čeprav, kot je ugotovila francoska potrošniška organizacija, kar 80 odstotkov cvetja pride iz držav, kjer je še vedno dovoljeno uporabljati zelo toksične snovi, katerih vpliv na zdravje potrošnikov ostaja neznan.

Peticija za ostrejšo zakonodajo na področju omejevanja nevarnih kemikalij

Potrošniške organizacije si zato želijo takojšnjih ukrepov za zaščito javnega zdravja in okolja. ZPS tako poziva k podpisu njihove peticije, s čimer bodo podpisniki podprli njihova prizadevanja za ostrejšo zakonodajo na področju omejevanja nevarnih kemikalij.

Potrošniške organizacije pri tem zahtevajo strogo zakonodajo glede največjih dovoljenih količin ostankov pesticidov v rezanem cvetju, prepoved uvoza rož, obdelanih s pesticidi, ki so v EU prepovedani, in okrepitev zdravstvenega in carinskega nadzora. Prav tako zahtevajo obvezno označevanje porekla rož in spodbuditev raziskav, ki bodo ocenile zdravstvena tveganja za potrošnike, izpostavljene ostankom pesticidov v rezanem cvetju.

Razmislite o alternativah

Ob tem na ZPS pred mednarodnim dnevom žena poudarjajo, da pri podarjanju cvetja obstajajo tudi alternative. Med temi so izbira sezonskih in lokalno pridelanih rož, preverjanje porekla – če so bile rože vzgojene v državah EU, je večja možnost, da bodo brez prepovedanih pesticidov – ter redno zračenje prostorov, ki so okrašeni s šopki.