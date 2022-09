Skoraj vsak drugi Britanec jokal za kraljico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smrt kraljice, ki je v 97. letu starosti umrla v četrtek, je glede na raziskavo bolj užalostila starejše. Tako je jokalo več kot 55 odstotkov vprašanih, starejših od 65 let, med mladimi od 18 do 24 let pa le četrtina.

Razjokalo se je 55 odstotkov žensk in 32 odstotkov vprašanih moških.

Približno polovica vprašanih, 52 odstotkov, glede na raziskavo odločitev o odpovedi športnih in kulturnih prireditev zaradi smrti monarhinje ocenjuje kot pravilno. 86 odstotkov anketiranih pa podpira odločitev oblasti, da bo 19. september, dan pogreba Elizabete II., dela prost dan.

V raziskavi je 12. septembra sodelovalo 3.283 odraslih Britancev.

Oglejte si še: