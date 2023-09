Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvo obletnico smrti britanske kraljice Elizabete II. je njen sin kralj Karel III. objavil sporočilo, v katerem se je poklonil svoji materi in dolgoletni monarhinji. V sporočilu je spomnil na njeno predanost služenju in se obenem zahvalil podanikom za njihovo podporo v zadnjem letu, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Z veliko ljubezni se spominjamo njenega dolgega življenja, predanega služenja, in vsega, kar je pomenila mnogim izmed nas," je 74-letnik zapisal v danes objavljenem sporočilu.

"Prav tako sem globoko hvaležen za ljubezen in podporo, ki ste jo v tem letu izkazali moji ženi in meni, ko se trudiva po svojih najboljših močeh, da bi vam vsem služila," je dodal.

Buckinghamska palača je ob pisnem sporočilu objavila tudi tonski posnetek sporočila in še nikoli videno fotografijo kraljice iz leta 1968. Na njej je takrat 42-letna kraljica, ki se smeji. Oblečeno ima ogrinjalo viteškega reda Garter, na glavi pa tiaro.

Kraljica umrla lani na gradu Balmoral

Kraljica Elizabeta je umrla 8. septembra lani na gradu Balmoral na Škotskem v starosti 96 let in po 70 letih na prestolu. Z njeno smrtjo je Karel samodejno postal kralj. Uradno so ga sicer kronali šele maja letos.

Prvo obletnico smrti Karel skupaj z ženo, kraljico Camillo, preživlja na gradu Balmoral. Par se bo predvidoma udeležil zasebne maše v bližnji cerkvi. Prestolonaslednik, princ William, pa se bo s svojo ženo Kate smrti babice spomnil v cerkvi v Walesu.

V Veliki Britaniji se trenutno zaradi udeležbe na dobrodelnem dogodku mudi tudi princ Harry. V četrtek se je spomnil svoje babice z besedami, da je prepričan, da zdaj gleda na njih od zgoraj in je vesela, da so skupaj.

Preminule kraljice se je spomnil tudi premier Rishi Sunak, ki je ocenil, da se njena predanost narodom Združenega kraljestva in Commonwealtha danes zdi še globlja.

Na obletnico smrti in začetka vladanja Karla III. bodo danes v Londonu izstrelili topovske salve, obenem pa bodo zadoneli zvonovi v Westminstrski opatiji.