To se bo na kronanju kraljeve družine zgodilo prvič v nedavni zgodovini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska kraljeva družina je sporočila, da so krono kraljice Marije umaknili z razstave v londonskem Towru zaradi sprememb, ki jih bodo opravili na njej pred kronanjem v maju. Takrat bodo poleg Karla III. okronali tudi kraljevo ženo Camillo, kroni, ki jo bo nosila, pa bodo dodali nekaj manjših podrobnosti in drugih sprememb. Prvič v nedavni zgodovini za tako priložnost ne bodo izdelali popolnoma nove krone. Kronanje novega kralja Karla III. bo sicer med 6. in 8. majem.