Kraljeva družina razkrila, kako bo potekalo kronanje novega kralja

Kronanje novega kralja bo najverjetneje drugačno in bolj umirjeno od tistega, ki so ga pred sedmimi desetletji pripravili za njegovo pokojno mater, kraljico Elizabeto II. Foto: Reuters

Britanska kraljeva družina je razkrila podrobnosti o kronanju novega kralja Karla III., ki bo potekalo med 6. in 8. majem. Ob kronanju bodo pripravili praznovanja po vsej državi, k sodelovanju pa bo povabljena tudi javnost. Zapisali so, da bodo skupnosti po vsem Združenem kraljestvu spodbujali, naj se zberejo in kronanje proslavijo s slavnostnimi kosili.

Spored dogajanja:

Sobota, 6. maj: Slovesnost se bo začela z uradnim kronanjem novega kralja Karla III., ki bo v Westminstrski opatiji. Kronanje bo izvedel trenutni canterburyjski nadškof Justin Welby.

Nedelja, 7. maj: Na gradu Windsor bo BBC pripravil "veliki koncert ob kronanju", ki se ga bodo udeležili prostovoljci iz dobrodelnih organizacij King and Queen Consort ter več tisoč predstavnikov javnosti, ki jih bo na javnem glasovanju izbral BBC. Kot so sporočili iz palače, bo na koncertu igral "orkester svetovnega razreda, ki bo pripravil priredbe priljubljenih glasbenih del". Na ta dan kraljeva družina vse skupnosti v Združenem kraljestvu vabi, da se zberejo in kronanje proslavijo s slavnostnimi kosili.

Ponedeljek, 8. maj: Praznovanje se bo končalo v ponedeljek, ko bo organizacija The Big Help Out pripravila na stotine dogodkov, s katerimi bodo prek prostovoljstva združili ljudi in ustvarili trajno dediščino. Izvršni direktor dobrodelne organizacije Together je povedal, da bo to festival prostovoljstva. "Cilj je ustvariti zapuščino bolje povezanih skupnosti, kar presega samo kronanje," je dodal.

Kronanje novega kralja bo bistveno krajše kot tisto, ki so ga pripravili za pokojno kraljico

Britanska sekretarka za digitalizacijo, kulturo, medije in šport Michelle Donelan je vse državljane povabila, da se slovesnosti pridružijo katerikoli dan: "Lahko organizirajo posebno ulično zabavo, si gledajo slovesnost kronanja oziroma spektakularen koncert na televiziji ali pa se pridružijo organizaciji The Big Help Out."

Iz palače so sporočili, da bo kronanje "slovesno versko obeležje, pa tudi priložnost za slavje". Dodali so, da bo slovesnost "odražala vlogo monarha danes in gledala v prihodnost, ob tem pa bo zakoreninjena v dolgoletni tradiciji in razkošju". Kot poroča CNN, si strokovnjaki te besede razlagajo kot namig, da bo Karlovo kronanje drugačno in bolj umirjeno od tistega, ki so ga pred sedmimi desetletji pripravili za njegovo pokojno mater, kraljico Elizabeto II. Kronanje novega kralja bo tudi bistveno krajše, slovesnost ob kronanju njegove matere je namreč trajala kar tri ure.

Kralj Karel in njegova žena Camilla bosta v Westminstrsko opatijo prispela v povorki iz Buckinghamske palače, znani kot kraljeva povorka. Foto: Reuters

Ob kronanju bodo potekali tudi protesti

Kralj Karel in njegova žena Camilla bosta v Westminstrsko opatijo prispela v povorki iz Buckinghamske palače, znani kot kraljeva povorka. Vrnila se bosta v večji slovesni povorki, imenovani povorka kronanja. Spremljali ju bodo drugi člani kraljeve družine. Vsi se bodo nato pojavili na balkonu palače in pozdravili obiskovalce. Kateri člani družine se bodo udeležili procesije in se pojavili na balkonu, še ni znano.

Da bi opozorili na to, da vsi Britanci kronanja ne bodo praznovali, je protikraljevska skupina Republic obljubila, da bo blizu opatije, kjer bo potekalo kronanje, pripravila protest. "Kronanje je praznovanje dedne moči in privilegijev, zato zanj ni mesta v sodobni družbi," je povedal tiskovni predstavnik skupine. Dodal je: "S ceno več deset milijonov funtov je ta nesmiselna gledališka predstava klofuta milijonom ljudi, ki se spopadajo s krizo življenjskih stroškov. Bili smo že v stiku z metropolitansko policijo in pričakujemo, da nam bodo omogočili miren in smiseln protest."