Kralj Karel spet izgubil živce zaradi nalivnika #video

Potem ko je pred le nekaj dnevi svet obkrožil posnetek, na katerem se kralj Karel III. jezi na pomočnike, ker mu z mize niso dovolj hitro umaknili podstavka za nalivnik, je zdaj v javnost prišel še en posnetek, na katerem je kralj znova jezen zaradi nalivnika.

Poglejte posnetek:

Videoposnetek je nastal v severnoirskem dvorcu Hillsborough, kjer se je Karel III. z ženo Camillo v torek srečal s člani parlamenta Severne Irske in se ob tej priliki podpisal v spominsko knjigo, pri čemer pa je naletel na težave.

Najprej je ugotovil, da je napisal napačen datum, nato pa se začel pritoževati nad nalivnikom, ki ga je uporabil, in se precej razjezil, ko je ugotovil, da iz njega teče tinta.

Nalivnik so pomočniki hitro zamenjali, da se je v knjigo lahko podpisala še Camilla, medtem pa se je Karel jezil v ozadju. "Ne prenesem te preklete stvari," je jezno dejal in si brisal roke, nato pa dodal, da se to dogaja "ves presneti čas."

