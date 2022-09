Fotografije stražarjev kraljičine krste, ki so obnorele svet #foto

Ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva je na svojem profilu na Twitterju objavilo fotografije izčrpanih stražarjev, ki so v obdobju žalovanja varovali krsto pokojne kraljice Elizabete II., posneli pa so jih med njihovim odmorom. Fotografije so postale pravi hit, čuvaji pa so v komentarjih poželi številne pohvale.

The UK Armed Forces are continuing to honour their Commander-in-Chief of 70 years, Her Majesty The Queen, as they stand vigil alongside The King's Body Guard. pic.twitter.com/1iJi4xGGbJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 18, 2022

Stražarji Yeoman, ceremonialni stražarji kraljeve palače in londonskega stolpa, so bili med pogrebno slovesnostjo kraljice Elizabete II. skupaj s člani kraljeve garde in telesnimi stražarji zadolženi za čuvanje njene krste. Pred kratkim so jih fotografirali med odmorom šesturne izmene in fotografije so postale pravi hit.

Poželi številne pohvale

"Oborožene sile Združenega kraljestva še naprej izkazujejo spoštovanje svojemu vrhovnemu poveljniku, njenemu veličanstvu kraljici, ko bedijo s kraljevo gardo," so na ministrstvu zapisali v objavi, ki je hitro zbrala na tisoče všečkov, številni pa so se stražarjem v komentarjih zahvalili za njihovo pripravljenost pomagati pri obredu.

"Hvala za vašo službo. Mislimo na vas", "Hvala, ker ste mi dovolili, da se poslovim od svoje ljubljene kraljice", "S spoštovanjem do vsakega izmed vas, država je ponosna na vas", "Kapo dol tem neverjetnim ljudem za spoštovanje, ki ga gojijo do kraljice", je le nekaj izmed številnih pohval, ki so jih prejeli med komentarji.

Pred dnevi je eden izmed stražarjev med obredom od utrujenosti celo omedlel, ta trenutek pa so posnele tudi kamere.

A royal guard at the Queen’s coffin has collapsed. pic.twitter.com/7ROevcLEQ8 — Bad Automatons (@badautomatons) September 15, 2022

Kraljičino krsto varovali 24 ur na dan

Stražarji so bili sicer štiri dni zadolženi za varovanje kraljičine krste 24 ur na dan, ko je ta stala v Westminstrski opatiji, kjer so se obiskovalci lahko poslovili od pokojne kraljice.