Pirc Musar in Golob izpostavila čut papeža Frančiška za sočloveka

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta se danes udeležila pogreba papeža Frančiška v Vatikanu. Po pogrebu sta v ločenih izjavah za medije izpostavila čut pokojnega papeža za sočloveka. Izrazila sta tudi upanje, da bo papeževo sporočilo prispevalo h koncu vojn in miru v svetu.

"Papež Frančišek je bil vest sveta, njegov glas je segal daleč preko meja Cerkve, segal je do človeka, posebej do tistega človeka, ki je največkrat preslišan," je dejal premier Robert Golob. Dodal je, da je papež ves čas dosledno zagovarjal milost in sočutje, po čemer se je razlikoval od marsikaterega papeža doslej.

"Zapomnili si ga bomo kot človeka, ki je videl sočloveka, ki je delal za mir," pa je dejala dejala predsednica republike. Dodala je, da mu miru ni uspelo doseči, da pa upa, da bo njegovo sporočilo "prišlo na srce in dušo tistim, ki se danes pogajajo za mir na svetu".

Ob robu današnjega pogreba je namreč potekalo več srečanj svetovnih voditeljev, med drugim sta se sešla ameriški predsednik Donald Trump in njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski.

Premier je izrazil željo, da bi bil današnji pogreb papeža začetek tega, da se kot človeštvo zazremo sami vase, prenehamo z nesmiselnimi vojnami, da se vsi zavežemo miru in se zavežemo, da bomo sodelovali med seboj kot ljudje.

Želi tudi, da bi trenutno pogovori pripeljali najprej do tajnega premirja in potem do miru tako v Ukrajini kot tudi na Bližnjem vzhodu. "Dokler potekajo pogovori, upanje ni izgubljeno," je prepričan premier Golob.

Pirc Musar se je veselila srečanja z zakoncema Trump

Predsednica republike je tudi potrdila, da je ob robu pogreba srečala ameriškega predsednika Trumpa in njegovo soprogo Melanio. "Vesela sem, da sem lahko obema stisnila roko," je dejala.

Ob tem je poudarila, da ima Trump, ki se je danes ob robu pogreba sešel z več voditelji, veliko odgovornost, saj vodi najmočnejšo državo na svetu. Upa, da so mu vsi državniki, s katerimi se je danes pogovarjal, povedali, naj se še naprej trudi in naj ne obupa.

V Sloveniji je danes dan žalovanja za papežem Frančiškom. Zastave so spuščene na pol doga. Zvonovi v slovenskih cerkvah, ki so se oglasili že ob novici o papeževi smrti, pa so ob uri pogreba zvonili 15 minut.