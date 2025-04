Trump in Zelenski sta se srečala pred papeževim pogrebom

Tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika Nikiforov je potrdil srečanje med predsednikoma. "Srečanje se je zgodilo in je že končano," je povedal novinarjem, ni pa podal dodatnih informacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vatikanski viri so za Sky News povedali, da sta se predsednika dogovorila, da se bosta sestala tudi po pogrebu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Trump je v Rim prispel že v petek zvečer, Zelenski pa danes zjutraj.

Trump sedel med zvestimi podporniki Ukrajine

Ameriški predsednik je na pogrebu sedel z drugimi voditelji držav v prvi vrsti, blizu stopnic bazilike svetega Petra. Kot zanimivost, on in prva dama Melania sta sedela med dvema zvestima podpornikoma in zaveznikoma Ukrajine - estonskim predsednikom Alarom Karisom in finskim predsednikom Alexandrom Stubbom.

Foto: Reuters Kljub temu, da je glavni poudarek na pogrebni slovesnosti, je precejšnja pozornost usmerjena tudi na morebitne stranske diplomatske poteze.

Trump Stubba dobro pozna, saj je z njim pred nekaj tedni igral golf v Trumpovem letovišču Mar-a-Lago na Floridi. Stubb je takrat dejal, da je Trumpu dejal, da ne more zaupati ruskemu Putinu. Če bi estonski voditelj dobil priložnost, da mu Trump prisluhne, bi mu bržkone povedal enako.

Trump je v petek dejal, da sta Kijev in Moskva zelo blizu dogovora o končanju vojne. Več o tem lahko preberete TUKAJ.