Sindikat novinarjev o Grahu Whatmoughu: Ne more reči, zdaj sem Andrej, nisem več generalni direktor

"Mnenje ministrstva za javno upravo je za nas mala zmaga, saj so nam dali prav, da je tukaj navzkrižje interesov, da dejansko nekdo, ki sodeluje v referendumski kampanji, težko hkrati zagotavlja zakonito izvedbo referendumske kampanje na javnem zavodu," je o vključenosti generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha v organiziranje referendumske kampanje za Siol.net povedala predsednica Sindikata novinarjev Slovenije (SNS) Alenka Potočnik. Na podlagi mnenja ministrstva je odgovorna urednica informativnega programa TVS Jadranka Rebernik sicer preklicala vabilo Grahu Whatmoughu na ponedeljkovo soočenje, kar je zadnji označil za posledico pritiskov Društva novinarjev Slovenije in Mirovnega inštituta.

Kot organizator se je kot fizična oseba v referendumsko kampanjo o noveli zakona o RTV Slovenija vključil tudi generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough. V sindikatu novinarjev so se zaradi tega obrnili na pristojno ministrstvo za javno upravo, kjer so med drugim zapisali, da se z vključenostjo Graha Whatmougha v referendumsko kampanjo "odpira širša problematika videza ali pa dejanskega obstoja okoliščin nasprotja interesov".

Poleg tega so izpostavili, da mora RTVS spoštovati načelo nevtralnega odnosa javnih oblasti do referendumske kampanje, zato kot javni zavod ne sme sodelovati kot organizator v referendumski kampanji.

Mnenju ministrstva za javno upravo pritrjujejo tudi na ministrstvu za pravosodje.

Novinarji RTV Slovenija so na čelu s predsednico konfederacije novinarskih sindikatov RTVS Heleno Milinković v ponedeljek predstavili aktualno dogajanje na RTVS. Milinkovićeva je v imenu zaposlenih Uroša Urbanijo, Andreja Graha Whatmougha, Jadranko Rebernik, Igorja Pirkoviča, člane nadzornega in programskega sveta znova pozvala, naj odstopijo, svoj nagovor pa sklenila z besedami: "Gospodar, odpokliči svoje pse."



Te izjave so v naletele na burne odzive, v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) pa so jih obsodili kot prostaške in agresivne, ki da zastrupljajo "ne samo kolegialne odnose v RTV Slovenija, ampak tudi splošno ozračje v slovenski družbi".



"Bojim se, da so to teki na dolge proge"

Na podlagi mnenja ministrstva so Graha Whatmougha in nekatere druge organizatorje referendumske kampanje, med njimi predsednika programskega sveta RTVS Petra Gregorčiča, pozvali, naj se umaknejo in naj ne sodelujejo v predreferendumskih soočenjih na javni televiziji. Njihovemu pozivu se pridružujejo tudi v Društvu novinarjev Slovenije.

"Za Sindikat novinarjev Slovenije je bilo že v prvem trenutku sporno, ko smo izvedeli, da se je generalni direktor RTVS, sicer kot zasebnik, prijavil kot organizator referendumske kampanje. Pri vodstvenih kadrih je tako, da imajo pooblastila za vodenje javnega zavoda 24 ur na dan, sedem dni v tednu in enostavno se ne morejo izklopiti iz ene funkcije in reči, zdaj sem pa Andrej, nisem več generalni direktor," je za Siol.net povedala predsednica Sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik.

O nasprotju interesov odloča Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) kamor so v sindikatu novinarjev že podali prijavo ter prijavo na Inšpektorat za kulturo in medije zaradi kršitve Zakona o volilni in referendumski kampanji. Njihove odgovore še čakajo.

"Postopki očitno še tečejo, mi dodatnih informacij glede tega še nimamo. Takšne stvari terjajo svoj čas. Tudi če bo odločitev sprejeta po referendumu, bo ta informacija vodilo za ravnanje v prihodnje, ne bo pa posegla v ta konkretni primer. Bojim se, da je to tek na dolge proge in da nam bo stališče koristilo šele v prihodnosti, če se bodo znova pojavili takšni primeri," ocenjuje Potočnikova.

Grah Whatmough ostal brez vabila, v sindikatu odločitev Rebernikove pozdravljajo

V referendumsko kampanjo o noveli zakona o RTVS se je podalo 27 organizatorjev kampanje, od tega 12 pravnih oseb, osem fizičnih in sedem političnih strank. Nekateri predstavniki civilne družbe so svoja mnenja soočili v ponedeljkovi referendumski oddaji na TVS.

Med povabljenimi predstavniki je bil tudi Grah Whatmough, a je odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Jadranka Rebernik njegovo povabilo na soočenje tik pred zdajci preklicala. V sindikatu novinarjev njeno odločitev pozdravljajo.

"Kakšna bo njegova odločitev ne moremo vedeti, dejansko pa se bojim, da bosta, preden bo karkoli dokončno odločeno, referendumska kampanja in referendumski dan že mimo," je glede nadaljnjih dejanj in odločitev generalnega direktorja RTVS povedala predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik. Foto: Bojan Puhek Grah Whatmough na vprašanja Siol.net ne odgovarja, bo pa, tako so nam sporočili iz vodstva RTVS, na vprašanja odgovarjal na današnji novinarski konferenci.

Se je pa generalni direktor RTVS oglasil na Twitterju.

📢Pred kakšno uro mi je odgovorna urednica IP TV Slovenija @RebernikJ preklicala vabilo v nocojšnjo referendumsko oddajo o noveli zakona o RTV Slovenija. 1/3 🧵 — Andrej Grah Whatmough (@GrahWhatmough) November 14, 2022

📢Zaradi nadaljevanja obiska delovne inšpekcije na RTV Slovenija danes ob 9. uri, kar je točno ob istem času, kot sem bil vabljen v spletni klepet MMC, ne bom mogel predstaviti svojih stališč glede novele zakona o RTV Slovenija niti na MMC.🤷‍♂️ @rtvslo @RTV_Slovenija — Andrej Grah Whatmough (@GrahWhatmough) November 15, 2022

"Iz izjav generalnega direktorja na Twitterju je mogoče razbrati, da je nameraval normalno sodelovati na soočenju na MMC. Dejansko bi tudi v tem primeru šlo za navzkrižje interesov. Očitno vsega skupaj še ni povsem ponotranjil in sprejel odločitve, da je to vendarle sporno in da bi bilo tako za referendumsko kampanjo kot njegovo verodostojnost bolje, da se umakne iz soočenj," je še povedala predsednica sindikata novinarjev.

Gregorčič: "To poraja sum v 'zlizanost' novinarjev in trenutne oblasti"

Poleg Grah Whatmougha je med prijavljenimi organizatorji referendumske kampanje kot fizična oseba tudi predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič. Kot je pojasnil v pogovoru za Siol.net, vsebine mnenja ministrstva ne pozna niti ga ni prejel. "Čudi me, da to mnenje vlade oziroma ministrstva, ki je – vsaj tako sem razumel iz medijev – naslovljeno name in na generalnega direktorja, dobijo novinarji, midva pa ne. To poraja sum v 'zlizanost' novinarjev in trenutne oblasti," je povedal Gregorčič.

To, da je Grah Whatmough ostal brez vabila na referendumsko oddajo, razume kot nedopusten politični pritisk vladajoče politike na uredniško neodvisnost. "Gre namreč za mnenje ministrstva, torej političnega organa, ki je del trenutne oblasti, in ne kakega neodvisnega pravnega strokovnjaka ali sodišča. Vse skupaj si razlagam v luči trenutnega dogajanja – pritisk na RTV Slovenija se s stavke sindikata novinarjev stopnjuje na raven odkritega političnega pritiska, ki je postal tako velik, da že resno ogroža zakonsko zagotovljeno uredniško neodvisnost," meni Gregorčič.

V sindikatu novinarjev so včeraj znova izrazili pričakovanje, da se Grah Whatmough umaknil iz organiziranja kampanje in tudi v prihodnje ne bo nastopil na soočenjih na RTV.



Predstavniki Inštituta 8. marec so na novinarski konferenci, na kateri je sodeloval tudi nekdanji direktor RTV, zdajšnji direktor STA Igor Kadunc, znova opozorili, da sta na javni RTV ogroženi programska avtonomija in uredniška neodvisnost. Kadunc pa je v nagovoru poudaril pomembnost omejitve vpliva politike na javni medij in vrnitev mnogih ukinjenih oddaj.