Programski svet o programskem načrtu po referendumu

Kot organizator referendumske kampanje se je prijavil tudi generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough. Tako izvedba redne kot izredne seje, ki jo je zahtevalo 11 članov programskega sveta in pri tem terjalo pojasnila vodstva o naraščajočem nezadovoljstvu na RTVS, bi bila po Gregorčičevi oceni zato nezakonita. Glede na to se je odločil, da predlaga sklep, da seji izvedejo po referendumu. Foto: STA

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je današnjo sejo, na kateri naj bi med drugim obravnavali programsko produkcijski načrt za leto 2023, prekinil, nadaljeval pa jo bo 28. novembra. Takrat ji bo sledila tudi izredna seja, sklicana na zahtevo 11 programskih svetnikov, so sklenili.

Predsednik programskega sveta Peter Gregorčič je programske svetnike takoj na začetku seje obvestil, da se je kot fizična oseba prijavil za organizatorja referendumske kampanje o zakonodajnem referendumu o spremembah zakona o RTVS, ki bo 27. novembra.

Tako se je odločil, ker nujni postopek obravnave med poletnimi počitnicami po njegovi oceni ni omogočal javne razprave, čeprav je ta bistvo demokracije. S svojim sodelovanjem v kampanji želi volivkam in volivcem predstaviti svoja stališča o teh zakonskih spremembah. To se mu zdi še posebej pomembno v času, ko v javnem prostoru opaža več neresnic o RTVS in tudi o delovanju programskega sveta.

Gregorčič predlagal sklep, da seji izvedejo po referendumu

Programski svetnik Robert Pajek, ki je predstavnik zaposlenih, je dejal, da je po navedbah Sindikata novinarjev Slovenije ministrstvo za javno upravo ocenilo, da mora RTVS spoštovati načelo nevtralnega odnosa javnih oblasti do referendumske kampanje in zato kot javni zavod ne sme sodelovati kot organizator v referendumski kampanji.

Če generalni direktor Grah Whatmough nastopi kot organizator kampanje kot fizična oseba, bi bilo po mnenju ministrstva težko zadostiti omenjenemu načelu.

Gregorčič je povedal, da z mnenjem ministrstva ni seznanjen. Sicer pa naj o sklicevanju obeh sej odloča večina programskega sveta, je predlagal še pred glasovanjem.