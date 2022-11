Koalicija nevladnih organizacij: Novela zakona o RTVS je prvi korak k depolitizaciji

"Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je državni zbor sprejel na seji dne 21. julija 2022?" je eno od treh referendumskih vprašanj, na katero bo 27. novembra lahko odgovarjalo 1.695.330 volilnih upravičencev.

"Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je državni zbor sprejel na seji dne 21. julija 2022?" je eno od treh referendumskih vprašanj, na katero bo 27. novembra lahko odgovarjalo 1.695.330 volilnih upravičencev. Foto: Bojan Puhek

Podpora noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) je prvi korak k depolitizaciji in stabilizaciji razmer v največjem javnem mediju, kjer zaposleni stavkajo že več mesecev, so na današnji novinarski konferenci poudarili v koaliciji nevladnih organizacij, ki je vstopila v skupno referendumsko kampanjo za potrditev sprememb zakona o RTVS.

V skupno referendumsko kampanjo so se vključili Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Zavod za kulturo raznolikosti Open. Geslo njihove kampanje je "RTV je ZAkon, RTV je ZAme, RTV je ZAte". Kot podporniki pa se jim pridružujejo tudi številne druge organizacije, med njimi Sindikat novinarjev Slovenije, društvo Asociacija, inštitut Danes je nov dan in Sindikat mladi plus.

"Novi zakon ni popoln, je pa korak v pravo smer"

Predstavnica Društva novinarjev Slovenije Špela Stare je dejala, da je po popolni politični ugrabitvi RTV Slovenija, ki jo omogoča veljavni zakon o RTVS, končno prišel čas, da naš največji javni zavod razbremenimo vplivov politike in mu omogočimo neodvisno delovanje.

"Zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, izloča politične stranke iz imenovanja organov upravljanja RTV Slovenija, zato je to zakon o depolitizaciji našega največjega javnega medija, ki je nujna, če želimo, da RTV Slovenija sploh preživi," je poudarila. Po njenem mnenju novi zakon ni popoln, je pa korak v pravo smer. Zakonu pa mora slediti tudi korenita reforma našega največjega javnega medija, je dodala.

Zakonske rešitve, ki so usmerjene v preprečevanje političnega vpliva na organe upravljanja in vodenja, na imenovanje urednikov in novinarjev in na programske vsebine, podpirajo tudi v Mirovnem inštitutu, je poudarila njegova predstavnica Brankica Petković. Po njenem mnenju danes bolj kot kadarkoli potrebujemo neodvisen in verodostojen javni medij, ki je prostor odprte in pluralne javne razprave ter ustvarjanja vrhunskih kulturnih in umetniških vsebin. "RTV naj bo gradnik skupnosti, odgovoren javnosti ter nikoli podrejen katerikoli politični ali interesni skupini," je poudarila.

Po mnenju Barbare Rajgelj iz Zavoda za kulturo raznolikosti Open spremembe zakona o RTVS temeljijo na nekaj pomembnih načelih, ki jih veljavni zakon ne zagotavlja. To so zlasti načela depolitizacije, pluralnosti zastopanja, tretjinskega delavskega soodločanja ter strokovnega finančnega nadzora. "To redko priložnost, ki jo politika s tem zakonom ponuja aktivnim državljanom, moramo podpreti z glasom za," je poudarila. Podporo spremembam zakona v zavodu Open vidijo tudi kot nujni prvi korak k stabilizaciji razmer na RTVS.

V zavodu PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja pa se v kampanjo med drugim vključujejo tako, da so vsem, ki bi jih potrebovali, na voljo z informacijami o pravnih vidikih zakona o RTVS.