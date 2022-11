Saša Krajnc ni bil tiho, zato bo utišan

Znani voditelj Dnevnika na TV Slovenija Saša Krajnc je svoje delo v novembru praktično že opravil, čeprav smo šele 5. v mesecu. Do konca meseca bo Dnevnik vodil le še trikrat. Prepričan je, da gre za sankcije, ker ni tiho in ker se je izpostavil za spoštovanje profesionalnih standardov na TV Slovenija. Direktor televizije ga obtožuje, da laže.

Kot je za Siol.net pojasnil dolgoletni televizijski voditelj, mu je vodstvo praktično prepolovilo število vodenj Dnevnika; če je septembra ali oktobra vodil od 12 do 14 oddaj, ima novembra le šest vodenj, tri od teh je že opravil.

To je posledica odločitve vodstva, da bo Dnevnik poslej vodilo kar pet voditeljev. Sedanji četverici Krajnc, Jasmina Jamnik, Katarina Golob Veselič (ki je žena sedanjega urednika notranjepolitičnega uredništva Boštjana Veseliča Goloba) in Nejc Krevs se bo po novem pridružila še Valentina Plaskan, ki se je novinarski ekipi na TV Slovenija pridružila s konkurenčne Planet TV.

Osrednje informativne oddaje na Televiziji Slovenija tako lahko zdaj očitno vodijo tudi kadri, ki so prišli s politično opredeljenih medijev in so na RTV-ju zaposleni kot honorarni sodelavci, pravi Krajnc. Dnevnik in Odmevi sta oddaji, ki zahtevata prekaljene, izkušene voditelje in urednike, ki so se več let urili za to delo, dodaja.

Ko je Saša Krajnc na Facebooku objavil komentar, da se je "generalno vodstvo" očitno odločilo, da ni primeren voditelj Dnevnika, ga je Uroš Urbanija na Twitterju obtožil, da laže. Foto: Osebni arhiv

Krajnca v dveh tednih pred tremi referendumi, med drugim tudi o novem zakonu o RTV, ne bo pred kamerami TV Dnevnika. Kot pravi sam, je vodstvo ta plan očitno načrtno "izčistilo". Dnevnik bo sicer vodil še 16. novembra, dan zatem pa še soočenje pred lokalnimi volitvami za župana Ljubljane, je pojasnil. "Če bo ta plan seveda obstal, kajti plani se očitno hitro menjajo."

Precej nejasno je sicer, kdo je ta plan dela, ki naj bi bil že četrti za ta mesec, sploh pripravil. Kot pojasnjuje Krajnc, sta sodelovanje pri tem zanikala tako Boštjan Veselič Golob kot nova urednica dnevnoinformativnega programa Ksenija Koren, ki je bila sicer v času druge vlade Janeza Janše zaposlena v njegovem kabinetu. Prav tako pojasnil zaposlenim ni podala odgovorna urednica Jadranka Rebernik. "Zanimivo pa je, da to, kakšen je plan, kar natančno ve direktor televizije Uroš Urbanija," je dejal Krajnc.

Ko je Krajnc na Facebooku objavil komentar, da se je "generalno vodstvo" očitno odločilo, da ni primeren voditelj Dnevnika, ga je Urbanija na Twitterju obtožil, da laže, Inštitut 8. marec, ki je podprl novinarja, pa je direktor televizije obtožil "spodbujanja sovraštva in nasilja".

In ko pišete o planih. Pregled plana za november pokaže, da imajo vsi voditelji Dnevnika enako število vodenj. Razumemo, da so vaši zapisi del politične propagande v podporo @vladaRS. Toda laži v javnem diskurzu spodbujajo sovraštvo, sovraštvo pa nasilje. Zato: #stoplažem 2/2 — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) November 4, 2022

Krajnc priznava, da imajo vsi voditelji Dnevnika na planu zdaj res enako število turnusov, a ob tem poudarja, da se je ekipa nerazumno povečala s treh voditeljev na pet. S tem so torej dosegli njegov umik z ekranov in ga nadomestiti s kadri, ki nimajo potrebnih kompetenc. Vodstvo jih veselo tudi na novo zaposluje, čeprav so ti isti ljudje pred prihodom na nacionalko vpili, kako je v njej absolutno preveč ljudi. Generalni direktor Andrej Grah Whatmough od vlade celo zahteva dodatna sredstva za RTV.

"Nestrokovno vodenje, neprimerno kadrovanje, javno šikaniranje zaposlenih, ukinjanje uveljavljenih oddaj, umik uveljavljenih voditeljev in urednikov ter zgrešeno eksperimentiranje s tabloidnimi formati in vsebinami se odraža v vse slabši gledanosti in vse večjemu nezaupanju gledalcev. Gre za načrtno razgradnjo, finančno izčrpavanje in uničevanje javne RTV," ocenjuje Krajnc. Vodstvo bo prej ali slej moralo ta poraz priznati in zanj odgovarjati, meni.

Shod za javni RTV, ki je potekal konec septembra. Foto: Ana Kovač

Na Krajnca se je "z desne" usulo tudi v soboto, ker je na Brdu pri Kranju vodil prireditev ob dnevu pravosodja. Kot je tvitnila pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, so ga izbrali za povezovalca tudi zato, ker je na RTV Slovenija tarča ustrahovanja. Po drugi strani pa je eden vodilnih članov SDS Žan Mahnič zapisal, da to kaže na "zlizanost voditeljev informativnih oddaj na RTV z levo politično opcijo", Urbanija pa spet, da Krajnc laže.

2/3 Tik preden smo posneli skupinsko sliko z mojo ekipo kabineta, ko sem se mu zahvalila za čudovito vodenje, mi je povedal, da je izvedel, da pa očitno ne bo več vodil Dnevnika na RTV Slovenija. Vsaj ne v novembru, ko ga praktično ni več v urniku. pic.twitter.com/8eg4z78n93 — Dominika Švarc Pipan (@DominikaSvarc) November 4, 2022

Krajnc je v komentarju tovrstnih zapisov spomnil le, da je šlo za nacionalno cehovsko prireditev, ne strankarsko, ki jo je vodil na svoj prosti dan. "Smešno pa je, če propagandist Janševe vlade komurkoli očita politično pripadnost," je še dejal Krajnc za Siol.net in spomnil, da je Urbanija na čelo TV Slovenija po skoraj enoletnem mrcvarjenju in finančnem izčrpavanju nacionalne Slovenske tiskovne agencije prišel neposredno s položaja direktorja vladnega urada za komuniciranje. Pa še to mu je po dveh nepopolnih prijavah uspelo šele v tretjem poskusu.