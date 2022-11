Novinarski sindikat RTV: Whatmough se izogiba pogajanjem s stavkajočimi novinarji

Sindikalna stran je kot sklicateljica tokratnega kroga pogajanj za edino točko predlagala obravnavo vprašanja o preprečevanju pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev. Znova so želeli opozoriti na posege vodstva v sindikalne aktivnosti in na oviranje stavke, kot se je to zgodilo na dan stavke 26. septembra, so zapisali.

Vodstvo so nameravali znova opomniti na zlorabo opozoril pred odpovedjo 38 zaposlenim, med katerimi so tudi člani stavkovnega odbora in pogajalske skupine, sindikalni zaupniki, člani sveta delavcev in programskega sveta.

"Pogajalski proces še naprej uničuje informativni program"

Namesto da bi si vodstvo v skladu z zakonom o stavki prizadevalo za razreševanje stavkovnega spora, pogajalski proces še naprej ovira in še naprej uničuje informativni program javne televizije, so prepričani v sindikalni pogajalski skupini.

Namesto da bi generalni direktor opravljal svoje delovne obveznosti, kot so na primer pogajanja s stavkajočimi, v teh dneh kot fizična oseba aktivno organizira referendumsko kampanjo proti uveljavitvi sprememb zakona o RTVS, so kritični.

Po njihovem mnenju Whatmoughova aktivna udeležba v referendumski kampanji pomeni "nadaljevanje propagande vodstva in reproduciranje stališč stranke SDS ter boja za lasten obstoj na položajih". Poleg tega gre za "izogibanje odgovornosti za programsko in kadrovsko osiromašenje javnega medija", so menili.

Ne nazadnje je generalni direktor po njihovih navedbah hkrati podpisnik pravil RTVS za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o RTVS, osebno je celo vabil goste v predreferendumske oddaje o javni RTV in v njih tudi sam sodeloval.

Kot so dodali, je to "svojevrsten precedens in očitno preseganje pooblastil generalnega direktorja pri vsebinskem snovanju oddaj, ki so v pristojnosti novinarjev in urednikov".

Vodstvo RTVS so pozvali, naj jim do 15. ure posreduje odziv in zahtevana gradiva. V nasprotnem primeru bodo razumeli, da generalni direktor krši zakon o stavki in enostransko preprečuje pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev, zaradi česar bodo prisiljeni uporabiti pravna sredstva.