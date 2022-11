SDS s predlogom za referendum preprečila glasovanje o noveli zakona o dohodnini

V predlogu novele zakona o dohodnini vlada predlaga ustavitev postopnega zviševanja splošne olajšave do leta 2025 ter odpravo nekaterih razbremenitev, potrjenih spomladi v obdobju prejšnjega sklica parlamenta.

V razpravi so predstavniki vlade predlagane spremembe navajali kot enega od ključnih instrumentov za zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti v teh negotovih časih. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič je danes dodatne prilive od dohodnine v letu 2023 ovrednotil v višini 70 milijonov evrov.

V sredo so člani odbora za finance v zakonsko besedilo zapisali nekaj opozicijskih predlogov, a so mu poslanci SDS in NSi v današnji razpravi vseeno nasprotovali. "Nižanje plač v času visoke inflacije je nesprejemljivo," je opozorila Suzana Lep Šimenko (SDS). Jernej Vrtovec (NSi) je sicer povedal, da se bodo poslanci NSi glasovanja vzdržali.

Vlada s predlaganimi spremembami zakona o dohodnini predlaga ustavitev načrtovane rasti splošne olajšave, in sicer se bo le še prihodnje leto zvišala z zdajšnjih 4.500 evrov na 5.000 evrov, nato pa ne bo več dodatnih postopnih zvišanj na 7.500 evrov do leta 2025, kot določa veljavni zakon.

Precej pozornosti je bila deležna sprememba pri obdavčitvi samostojnih podjetnikov

Med poglavitnimi predlaganimi rešitvami so še zvišanje skupnega dohodka, od katerega se poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava, dvig stopnje davka v najvišjem dohodninskem razredu nazaj na 50 odstotkov ter nova olajšava za mlade do dopolnjenega 29. leta. Stopnja obdavčitve oddajanja premoženja v najem se vrača na 25 odstotkov.

Precej pozornosti so bile v javni razpravi deležne spremembe glede obdavčitve samostojnih podjetnikov, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Odbor za finance je glede teh določb podprl dopolnilo NSi, da se jim priznani normirani odhodki znižajo z 80 na 40 odstotkov, če dosegajo 50 tisoč evrov prometa, in ne že pri 35 tisoč evrih prometa, kot je predlagala vlada.

SD noveli zakona ne bo nasprotoval

Na predlog SDS pa je odbor zvišal posebno olajšavo za mlade, ki jo kot novost dohodninske zakonodaje predlaga vlada. Namesto za tisoč evrov se bo davčna osnova od dohodka iz delovnega razmerja zavezancem do dopolnjenega 29. leta starosti znižala za 1.300 evrov.

Za približno 7,5 odstotka se bodo v letih 2023 in 2024 zvišali tudi zneski posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Dopolnilo s takšno vsebino so vložili poslanci NSi, ki so poskušali to olajšavo zvišati s svojo novelo zakona, to pa je DZ v začetku tedna ocenil kot neprimerno za nadaljnjo obravnavo.

Da bodo predlagane spremembe zakona podprli, so napovedali poslanci Levice in Svobode, proti bodo glasovali poslanci SDS in NSi. Zadržke imajo tudi v SD, kjer pa noveli zakona ne bodo nasprotovali.