SDS: To je nehigienično. Minister: Imam zagotovilo, da ne gre za konflikt interesov.

Mandatno-volilna komisija državnemu zboru predlaga, da za nadzornike SDH imenuje Franja Bobinca, Mira Medveška in Suzano Bolčič Agostini. Razprava je v luči poročanja o domnevnem nestrinjanju koalicijskih partnerjev glede predlagane trojice minila polemično, poslanci SDS so kadrovanje predvsem zaradi navezav Bobinca s prvim možem SDH označili kot nehigienično.

Omenjeno trojico v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) predlaga vlada, predlagana imena pa naj bi po poročanju medijev vznemirila SD in Levico, ker da se kadruje čez noč, brez koalicijskega usklajevanja, o tem, kako bodo o predlogu glasovali na današnji izredni seji DZ, pa da se še niso odločili.

Na to je na današnji seji mandatno-volilne komisije (MVK) opozorila poslanka SDS Anja Bah Žibert in predlog za imenovanje Bobinca, Medveška in Bolčič Agostinijeve označila kot kadrovski predlog predsednika vlade Roberta Goloba, kar da je navsezadnje pokazalo tudi glasovanje o predlogu na seji vlade, kjer so ministri iz vrst SD glasovali proti. "Dejstvo je, da so se koalicijske stranke izjasnile in povedale tisto, kar mi vemo že od samega začetka − da gre pri Gibanju Svoboda oz. Golobu za umazani klientelizem, za prijateljske naveze," je poudarila.

Bah Žibertova: Imenovanje Bobinca je neustrezno

Bobinac in prvi mož SDH Žiga Debeljak sta bila v istem času v upravi Gorenja, zato Bah Žibert meni, da bo Bobinac, če bo imenovan za nadzornika holdinga, nadzoroval svojega prijatelja, s katerim sta, kot je dejala, "Gorenje potopila". Zato je imenovanje Bobinca označila kot neustrezno. "Ne morem verjeti, da bo nekdo, ki je na kant spravil paradno slovensko podjetje, zdaj nadzoroval svojega kolega, ki je pomagal, da se to podjetje potopi. Huje ne more biti," je bila ostra.

Da razlika v stališčih še ne pomeni nemira v koaliciji, kar da trdi opozicija, so opozarjali člani MVK iz koalicijskih strank. "Kar se koalicija dogovori ali včasih tudi ne dogovori, je jasen izraz demokratičnosti, dopuščanja različnih stališč, kar smo v času prejšnje vlade redko videli," je dejal Matej Tašner Vatovec (Levica), ki je člane iz vrst SDS pozval, naj se ne ukvarjajo s tem, kako bo na seji DZ glasovala koalicija. "Razumem, da nekdo po 22 zaporednih izgubljenih interpelacijah složno in enotno delovanje te koalicije težko razume," pa je dejal Borut Sajovic (Gibanje Svoboda).

Boštjančič: Ne gre za konflikt interesov

Minister za finance Klemen Boštjančič je medtem pojasnil, da gre pri nadzornikih SDH za predlog ministrstva za finance in ne premiera. Minister, kot pravi, stoji za postopkom izbire, ki je bil po njegovih besedah izveden profesionalno in neodvisno. Kadrovska komisija se je, tako Boštjančič, veliko ukvarjala tudi z dejstvom, da sta bila Bobinac in Debeljak v istem času v upravi Gorenja, a je minister dobil ustrezna zagotovila, da pri tem ne gre za konflikt interesov. "Navsezadnje dejstvo, da sta bila oba v upravi Gorenja, še ne pomeni, da sta prijatelja. Se pa najbrž precej dobro poznata," je dejal.

Boštjančič je tudi dejal, da pri kadrovanju v nadzorni svet SDH ne gre za imenovanja čez noč, saj je finančno ministrstvo po njegovih besedah predlog kandidatov na vlado posredovalo konec septembra, vlada pa je o tem odločila prejšnji teden. Na očitke iz vrst SDS, da je Bobinac slab kandidat za nadzornika SDH, saj da je potopil Gorenje, pa je minister vztrajal, da za predlogom stoji, in da dejstvo, da je Bobinac še danes podpredsednik Hisense International, govori samo zase.

MVK je po razpravi sklenila državnemu zboru predlagati, da imenuje Bobinca, Medveška in Bolčič Agostinijevo v nadzorni svet SDH, in sicer s petletnim mandatom. DZ bo o predlogu odločal danes na izredni seji.