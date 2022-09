Vlada bi premoženje DUTB prenesla na SDH

Minister je zagotovil, da bo s prenosom upravljavskih funkcij na SDH še vedno zagotovljeno zasledovanje vseh strateških, gospodarskih, okoljskih in socialnih ciljev, ki so za te družbe določene s področno zakonodajo.

Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki bo podlaga za prenos premoženja DUTB na SDH. Predlog med drugim predvideva tudi prenos deleža Elesa v družbi Talum v neposredno last države in upravljanje SDH.

S predlaganimi rešitvami se bosta zagotovila nemoten prenos in upravljanje premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za finance Klemen Boštjančič.

Predvideno je tudi, da se bo pod okrilje SDH v neposredno last države prenesel tudi kapitalski delež Elesa v družbi Talum, in sicer "z namenom upravljanja družbe v času energetske krize", je dejal. Eles ima po navedbah letnega poročila Taluma za lani v lasti nekaj več kot 86-odstotni delež te družbe.

Poleg tega se bo z novelo v sistem korporativnega upravljanja SDH vrnilo upravljanje družb DRI, Slovenski državni gozdovi in Holding Kobilarna Lipica. Minister je zagotovil, da bo s prenosom upravljavskih funkcij na SDH še vedno zagotovljeno zasledovanje vseh strateških, gospodarskih, okoljskih in socialnih ciljev, ki so za te družbe določene s področno zakonodajo, ter da bo okrepljena neodvisnost in strokovnost korporativnega upravljanja teh družb.

Z novelo naj bi tudi uveljavili bolj transparentno upravljanje podjetij v državni lasti v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporativnega upravljanja, bolj jasno opredelili kadrovanje v organe nadzora družb v upravljanju SDH, s poudarkom na strokovnosti in kompetencah. Dopolnjene bodo tudi določbe o skladnosti poslovanja, integriteti in transparentnosti.

SDH v polletju skoraj podvojil dobiček

Slovenski državni holding (SDH) je v prvem polletju zabeležil 44,7 milijona evrov čistega dobička, potem ko je ta v enakem obdobju lani znašal 26 milijonov evrov. Rast dobička je predvsem posledica precej višjega upravičenja do dividend v letošnjem letu. Donosnost celotnega portfelja se je medtem znižala za dve odstotni točki na 4,4 odstotka.

Kot so po današnji seji nadzornega sveta sporočili iz SDH, je družba v polletju iz naslova lastnih kapitalskih naložb realizirala skoraj 43,3 milijona evrov prihodkov iz dividend, medtem ko so v enakem lanskem obdobju dividendni prihodki zaradi posledic epidemije covida-19 in zahtev regulatorjev znašali le 25 milijonov evrov.

Vrednost kapitalskih naložb se je zaradi padca tečajev na borzah v polletju znižala za 93,52 milijona evrov. Padci tečajev so posledica trenutno negotovih razmer na kapitalskih trgih, so navedli v SDH.

Potem ko je donosnost celotnega portfelja v prvem lanskem polletju znašala 6,4 odstotka, je letos 4,4 odstotka.

Na poslovanje energetskih družb v SDH so vplivale razmere na trgu in ukrepi države

Poslovanje družb s kapitalsko naložbo države in SDH je bilo pod precejšnjim vplivom razmer na trgu, predvsem visokih in volatilnih cen energentov in surovin, splošnega dviga cen in motenj v dobavnih verigah. Zaradi vojne v Ukrajini so se razmere še dodatno zaostrile, pojavila so se tudi nekatera nova tveganja, navajajo v družbi.

Dodatno so na poslovanje energetskih družb v portfelju SDH vplivali ukrepi države za blažitev energetske draginje, ki so neposredno vplivali na prihodke in donosnost nekaterih družb. Poleg tega so bile družbe s področja proizvodnje električne energije precej prizadete zaradi zelo slabe hidrologije.

Razmere in ukrepi so se najbolj negativno odrazili v poslovanju nekaterih družb stebra energetika, predvsem elektrodistribucijskih družb ter skupin Petrol in HSE, zato so izkazani rezultati stebra energetika v prvem polletju negativni. Drugi upravljavski stebri (promet, finance, gospodarstvo in turizem) v polletju izkazujejo dobre rezultate, ki so nad cilji iz letnega načrta upravljanja za letos.

SDH pričakuje konkretne ukrepe družbe za obvladovanje tveganj

SDH razmere v poslovnem okolju pozorno spremlja, ocenjuje njihov vpliv na družbe v portfelju ter pričakuje konkretne ukrepe družb za obvladovanje tveganj. "Prioritetna naloga poslovodstev družb je ustrezno ukrepanje v spremenjenih razmerah; poslovodstva morajo razviti ustrezne strategije in načrte z jasnimi ukrepi, ki jim omogočijo hiter odziv na morebitne spremenjene okoliščine ter s tem zagotovijo čim bolj stabilno in uspešno uresničevanje začrtanih ciljev tudi v zahtevnih gospodarskih okoliščinah," so navedli v sporočilu.

Nadzorni svet SDH je sicer danes podal tudi soglasje dodatku k pogodbi o reprogramu terjatev do družbe Sava, s katerim se zapadlost terjatev SDH in Kapitalske družbe do Save podaljšuje do 30. junija prihodnje leto.

Nadzorniki so se seznanili tudi z aktivnostmi za uresničitev določb zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, s ciljem prenehanja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) do konca letošnjega leta in prenosa premoženja ter pravic in obveznosti DUTB na SDH. "Aktivnosti obeh družb za potrebe operativne realizacije integracije aktivno potekajo že nekaj časa. Projektni skupini obeh družb intenzivno sodelujeta na vseh ključnih področjih poslovanja. Med družbama je usklajena tudi časovnica predvidenih ključnih aktivnosti v postopku pripojitve," še so navedli v sporočilu za javnost.