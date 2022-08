SDH imenoval novega predsednika uprave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Žigo Debeljaka. Funkcijo bo nastopil 1. septembra, po izteku mandata dosedanjega prvega moža Janeza Žlaka, ki se je s tega položaja predčasno sporazumno umaknil. Iz uprave SDH konec avgusta odhaja tudi Peter Drobež, so sporočili iz SDH.

Nadzorniki SDH so Debeljaka imenovali soglasno. Predsednica nadzornega sveta Karmen Dietner je po imenovanju izpostavila, da so pred SDH intenzivni in strokovni procesi pripajanja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) k holdingu, priprave letnega načrtovanja upravljanja kapitalskih naložb države za leto 2023 ter priprave strokovnih podlag za novo strategijo upravljanja.

"Žiga Debeljak ima bogate vodstvene izkušnje ter močan nabor strokovnega znanja in kompetenc, ki jih SDH potrebuje tako za uspešno izvedbo navedenih projektov kot tudi za nadaljnji razvoj institucije in ključne dejavnosti upravljanja v prihodnosti. Veselimo se sodelovanja z njim in mu želimo uspešno delo," je poudarila Dietnerjeva.

Od septembra uprava dvočlanska, tretji član ni predviden

Debeljak je prepričan, da bodo s sodelavkami in sodelavci v SDH ter novimi, ki se jim bodo pridružili s prevzemom dejavnosti DUTB, "uspešno in odgovorno uresničevali začrtane strategije upravljanja državnega premoženja v zelo zahtevnih in negotovih gospodarskih okoliščinah ter uveljavljali najboljše prakse korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države".

Iz uprave SDH konec meseca sicer odhaja član Peter Drobež, ki je z nadzorniki sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. S septembrom bo torej uprava SDH dvočlanska, poleg Debeljaka bo v njej še dosedanji član Janez Tomšič. Tretji član uprave trenutno ni predviden, so še sporočili iz SDH.