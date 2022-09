Kmetje bodo za gorivo plačevali manj, a do vlade ostajajo kritični #video

Stroški z gorivom so zagotovo eden glavnih stroškov v kmetijstvu. "Mi obdelujemo okrog 30 hektarjev zemlje, samo kosimo in porabimo okrog 12 do 15 tisoč litrov dizla na leto. Če se to preračuna, je to kar velik strošek," opozarja kmet Mirko Bizant s Kmetije Malenšek.

Gorivo s 76 odstotkov nižjo trošarino

Po predlogu novele zakona o trošarinah bo za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki letno porabijo vsaj 540 litrov goriva za kmetijska in 150 litrov za gozdna zemljišča, na voljo gorivo s 76 odstotkov nižjo trošarino. Gorivo bo obarvano, na voljo bo na okoli 200 bencinskih servisih, kmetje pa ga bodo lahko naročili tudi na dom.

"Naša zahteva je, da smo popolnoma oproščeni trošarine, ne samo 76 odstotkov, res pa je, da nas pri samem nastanku predloga zakona ni nihče povabil in nismo imeli še nobenega usklajevanja in zato seveda pričakujem, da se to zgodi takoj," pravi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič.

V sindikatu kmetov kritični do vlade

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije korak v pravo smer pozdravlja, a ob tem hkrati opozarja, da bi bilo treba zakon razširiti tudi na uporabnike tako imenovane dvoriščne mehanizacije ter tudi na druge kmetijske obrate, kot so recimo perutninarske farme. Potezo vlade pozdravljajo tudi v sindikatu kmetov, a ob tem poudarjajo, da je bil dogovor drugačen.

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved izpostavlja nekatere težave: "Mi smo se dogovorili, da bo nafta na kartico, kot jo ima tudi Francija, kajti vemo, da imajo ti novi traktorji, John Dere, New Holand, zelo občutljive motorje, občutljive bosh črpalke in se tu lahko začnejo pojavljati težave, da motorji ne bodo šli in kmetje ne bodo uporabljali te nafte."

Na Hrvaškem imajo slabe izkušnje

Izkušnje hrvaških kmetov namreč kažejo, da se jim zaradi obarvanega dizla kvari kmetijska mehanizacija, zato upravičeno s strahom proti novemu gorivu pogledujejo tudi slovenski kmetje. "Nihče nam ne more garantirati za kvaliteto tega dizla. Ne vemo, kako bo, če pride do ene napake, pri traktorjih bo to takoj škoda za več tisoč evrov, noben cenejši dizel ne bo toliko vreden kot tista napaka, ki jo bomo morali popraviti," izpostavlja Marko Bizant.

Dejstvo je, da bo treba obarvani dizel, ki bo ponujen, analizirati in primerjati z normalnim dizlom, pa opozarja Žveglič, medtem ko Medved dodaja, da v sindikatu vztrajajo pri svojem predlogu – da bi kmetje imeli na razpolago posebne plačilne kartice, na katerih bi glede na njihovo dejavnost in velikost posestva bilo zapisano, do kakšne količine so upravičeni. V tem primeru eksperimentiranje z obarvanim dizlom, ki lahko pripelje do okvare mehanizacije, ne bi bilo potrebno.