Heker vdrl v John Deera in s tem razveselil kmete

Traktorji postajajo vse bolj digitalni in sodelujejo z vrsto pametnih asistenčnih sistemov. Številni lastniki imajo zato težave, saj morajo v primeru težav čakati na uradnega serviserja, to pa je lahko v nekaterih primerih zamudno (in drago). Avstralski heker je zaobšel varnostno zaščito pri Johnu Deeru in dobil dostop do vseh funkcij traktorja.

Številni kmetje si zato vse glasneje prizadevajo za uveljavitev pravice do popravila svojih traktorjev. Ker so zanje plačali veliko denarja, si želijo, da bi jih proizvajalci nehali omejevati pri dostopu do osnovnih funkcij. Če se popravila lotijo sami, izgubijo garancijo, prav tako jo izgubijo, če uporabljajo programsko opremo, ki zaobide zaščito proizvajalca.

Heker pokazal, kako lahko prevzame nadzor

Toda dostop do diagnostičnih podatkov je kmetom zelo koristen podatek, ki jim najhitreje pove, kaj je z njihovim traktorjem narobe. Sick Codes je prelisičil traktor, da je prek zaslona na dotik dovolil uporabniku dostop do vseh funkcij traktorja. Foto: John Deere Pri Johnu Deeru in drugih proizvajalcih si nenehno prizadevajo in izboljšujejo programsko opremo, da kmetom onemogočijo dostop. Zdaj je avstralski heker, poznan po vzdevku Sick Codes, razvil novo programsko opremo, ki zaobide vse varnostne rešitve Johna Deera.

Z novo programsko rešitvijo je Sick Codes prelisičil traktor, ki je omogočil dostop do vseh menijev in servisnih rešitev, ki so na voljo servisnim delavcem. Vsak lahko prek zaslona na dotik dostopa do diagnostike vozila in v nekaterih primerih tudi sam odpravi težave.

Heker je šel še korak dlje in s pomočjo mikrokontrolerjev, ki jih je vezal na vgrajeni računalnik v traktorju, odklenil še dodatne funkcije. S tem je dobil dostop do osrčja računalnika in spremenil, karkoli je želel. Ta rešitev je mogoča ne vseh traktorjih John Deere z vgrajenim zaslonom na dotik serij 2630 in 4240, ki sta največkrat vgrajena zaslona v njihovih traktorjih.

Spremenil je vizualno podobo vmesnika

Heker je svojo rešitev predstavil na varnostnem dogodku Def Con, ki poteka v ameriški zvezni državi Nevada. Tam je predstavil svojo rešitev in vsem zbranim pokazal, kako je spremenil vizualno podobo vmesnika na zaslonu v traktorju. Najverjetneje se bodo pri Johnu Deeru hitro odzvali in zakrpali varnostno luknjo, toda pritiski za spremembo "pravil igre" so vse glasnejši.