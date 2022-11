DUTB: Zasedli so zgradbo. Plačajo naj vodo in elektriko.

"Ker so se predstavniki avtonomne cone PLAC vselili samovoljno, je najmanj, kar morajo kot zreli državljani storiti, da sprejmejo odgovornost za bivanje v objektu. Hkrati morajo kriti stroške za vodo, elektriko in druge stroške uporabe, ki jih s svojim delovanjem ustvarjajo, sicer bi slednji padli na ramena davkoplačevalcev," so med drugim pojasnili na DUTB, ki je lastnica objekta na Linhartovi cesti v Ljubljani, ki so jo uporabniki spremenili v avtonomno cono PLAC. DUTB očitajo, da nima razumevanja za delovanje avtonomnih prostorov in da za uporabe stavbe zahtevajo več kot šest tisoč evrov.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je odpovedala dopoldanski obisk v avtonomni coni PLAC, kamor se je pisno napovedala po tem, ko so uporabniki vzpostavili stavbo za različne dejavnosti. O napovedanem obisku DUTB so uporabniki avtonomne cone PLAC obvestili celotno skupnost, ki je predstavnike t. i. slabe banke pričakovala z zajtrkom, o čemer so obvestili tudi medije. Dobro uro pred napovedanim obiskom pa so z DUTB prejeli obvestilo, da jih "zaradi medijskega dogodka" ne bo, so pojasnili uporabniki avtonomne cone.

"Izogibajo se stiku z ljudmi in jih poskušajo zreducirati na številke"

Po njihovem mnenju to kaže, da DUTB ne namerava sodelovati s celotno skupnostjo, ampak se "izogibajo stiku z ljudmi in jih poskušajo zreducirati na številke". "Z nerazumevanjem dejstva, da ne preprečujemo vstopa nobenemu članu naše skupnosti, nam slaba banka ponovno kaže, da živijo v svojem birokratskem mehurčku in da nimajo nikakršnega razumevanja za delovanje avtonomnih prostorov," so zapisali v izjavi za javnost.

DUTB je kot lastnica stavbe, v kateri je nastal PLAC, današnji obisk napovedala v pismu, v katerem je od uporabnikov zahtevala tudi plačevanje uporabnine za objekt, ki je bil vrsto let zapuščen. Kot so uporabniki povedali na torkovi novinarski konferenci, od posameznikov in posameznic pričakujejo, da bi za uporabo stavbe začeli plačevati več kot šest tisoč evrov.

Na DUTB so omenjeno pismo označili kot podlago za sodelovanje. Stavba, ki je namenjena rušenju, na zemljišču pa je načrtovana gradnja stanovanjskih objektov ter objektov za starostnike, po njihovi oceni namreč ni varna za bivanje, zato so jo dolžni pregledati z varnostnega vidika, so utemeljili namero po današnjem obisku.

Danes sta PLAC obiskala poslanca Levice Miha Kordiš in Nataša Sukič. Foto: STA

Predstavniki avtonomne cone PLAC so ob tem predsednika vlade Roberta Goloba pozvali, naj aktivno nasprotuje "grožnjam" t. i. slabe banke in skupaj z uporabniki najde dolgoročno rešitev za to, da ostanejo v stavbi na Linhartovi. Podobno pričakovanje so izrazili tudi do preostalih dveh koalicijskih strank.

Danes sta PLAC obiskala poslanca Levice Miha Kordiš in Nataša Sukič. Prvi je ocenil, da so avtonomni prostori in skupnosti, ki iz njih nastajajo, pomemben del urbanega razvoja in da jih je treba zaščititi pred kakršnimikoli kapitalskimi interesi. Po njegovih navedbah trenutno potekajo pogovori med ministrstvoma za delo in finance o tem, kakšna bo usoda nepremičnin DUTB, primernih za javno stanovanjsko gradnjo. V Levici se po njegovih besedah zavzemajo, da bi jih namenili stanovanjskemu skladu in vzpostavili t. i. dunajski model, ki "ima eno najboljših stanovanjskih politik na svetu, ki dela v javno korist".

PLAC je obiskal tudi nekdanji politik in varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek. Kot je povedal, podpira družbeno angažiranje ljudi, še zlasti pa mladih, ker "ni pozabil na to, da na mladih svet stoji".