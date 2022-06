Delo: DUTB edini družbenik Salomona, dela Odlazkove medijske hobotnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DUTB je tožbo, s katero je zahtevala, da se njen 45,39-odstotni delež v družbi Salomon poveča na sto odstotkov, Dolenjski list pa svojega 54,61-odstotnega izgubi, vložila leta 2021. Po zakonu o gospodarskih družbah je izključitev družbenika mogoča, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, zlasti če družbenik drugemu družbeniku povzroča gospodarsko škodo, navaja Delo.

DUTB: Kršena je bila medijska zakonodaja

DUTB je svojo oceno o tem utemeljevala na domnevno škodljivih poslih med povezanimi osebami od leta 2012, med drugim na izdanih poroštvih, prevzemu nezavarovanih terjatev, prenašanju premoženja in deležev med povezanimi osebami in tudi na posojilih, ki jih je tožena stranka najemala pri poslovnih bankah in nato po nižjih obrestnih merah posojala družbam v sistemu Martina Odlazka oz. njegove družine, piše časnik.

Slaba banka je po navedbah Dela očitala, da so njene pravice manjšinskega lastnika omejene, da je bila kršena medijska zakonodaja, da je Dolenjski list v družbi Salomon zagrešil resne in grobe kršitve, zaradi katerih ni mogoče pričakovati dobrega medsebojnega sodelovanja pri upravljanju Salomona.

Sodišče izdalo zamudno sodbo

Sodišče je izdalo t. i. zamudno sodbo (ki jo sodišče izda, če tožena stranka ne odgovori na tožbo, in sicer brez ugotavljanja dejanskega stanja). Odvetniška pisarna, ki jo je Dolenjski list pooblastil za odgovor na tožbo, namreč odgovora ni pravočasno poslala sodišču. Odlazek je za Delo povedal, da se bodo na sodbo pritožili in da na višjem sodišču upajo na vsebinsko razpravo.

Družba Dolenjski list je v lasti družbe Eurofit. V Eurofitu ima Martin Odlazek 44-odstotni delež, po osemodstotni delež pa imajo Gašper, Domen, Nejc, Liza, Tina, Maja in Meta Odlazek, kažejo podatki Ajpesa.

Družba Salomon je zelo razvejana, od časopisov do radijskih postaj

Družba Salomon glede na razvid medijev pri ministrstvu za kulturo med drugim izdaja Radio Salomon, športni dnevnik EkipaSN ter revije Jana, Vklop, Zvezde/Lady, Salomonov oglasnik in Salomonov ugankar.

Salomon je del medijske skupine Media24 (v lasti družbe Svet24, katere lastnica je Alena Nardini), kaže njena spletna stran, v naboru njenih medijev pa so med drugim še tiskani mediji Svet24, Reporter, Novi tednik in Dolenjski list, več radijskih postaj, med njimi Radio Aktual, Radio Celje in Radio Veseljak, pa spletni portali nekaterih od teh medijev.

Družba Salomon je tudi 19-odstotni družbenik družbe Večer mediji, ki med drugim izdaja časnik Večer. Preostali družbeniki družbe Večer mediji so družbe Pet Trade, Svet24, Lunos, AM Marketing in Curator Nova.

Tri družbe so večinske lastnice Primorskih novic

Delež Dolenjskega lista v Salomonu je zastavljen v korist družbe Nova naložba za tri posojila v skupni višini 4,8 milijona evrov. Za eno od teh posojil v višini 1,8 milijona evrov sta med drugim zastavljena tudi deleža Curatorja Nove (ki je v lasti Pina Jerena) v družbi Večer mediji in v Primorskih novicah. Lastnik družbe Nova naložba je Borut Brinšek, kažejo podatki Ajpesa.

Družbe Salomon, Curator Nova in Svet24 so po podatkih Ajpesa z 19,95-, 17,96- in 14,54-odstotnim deležem skupaj večinske lastnice Primorskih novic.