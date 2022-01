Danes na zatožno klop sedel Petrič, kmalu še Odlazek

Glede na obtožnico naj bi Stojan Petrič dvema vodstvenima predstavnikoma v družbi Etra 33 pridobil 1,8 milijona evrov premoženjske koristi. Pri tem naj bi mu pomagali soobtoženi Uroš Stabej, Tomaž Kmecl, Peter Novak in Metod Smrekar, vseh pet obtoženih pa je na predobravnavnem naroku obtožbe zavrnilo.

Specializirano tožilstvo je obtožnico, s katero omenjenim očita kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, vložilo v začetku lanskega februarja.

Petrič je v današnjem zagovoru predstavil razmere v letu 2010, ko je Kolektor Group prevzel ljubljansko podjetje Etra 33. Ker od družbe Sarin niso hoteli kupiti celotnega podjetja, saj so za njegovo obvladovanje potrebovali le 75-odstotni delež, so iskali še druge, manjše vlagatelje.

Deleži Etre razdeljeni med več podjetij

Manjšinske deleže v Etri so tako kupila različna podjetja, poleg Kolektorja in FMR še Torion, Energotrans in Transing, je naštel.

Transingu je denar za nakup delnic posodil Kolektor, sta v današnjem zagovoru povedala tako Petrič kot tudi Stabej, ki je bil v času prevzemanja Etre 33 direktor podjetja Transing. Slednjemu se je nakup Etrinih delnic zdela dobra naložba, je na novogoriškem sodišču pojasnil Stabej.

Po petodstotni delež Etre sta tedaj kupila še Kmecl in Novak, oba iz vodstva v tem podjetju. Prvemu naj bi bila to po njegovih besedah nekakšna nagrada, ker je vodenje Etre prevzel, ko so že tekli dogovori za njeno prodajo. Novak pa je vse od začetka službovanja v Etri na borzi kupoval njene delnice, ki jih je moral po iztisnitvi malih delničarjev s strani družbe Sarin prodati, je pojasnil danes. Pozneje mu je bila ponujena možnost novega nakupa delnic Etre, kar je izkoristil, je dodal.

Svoje deleže v Etri so vsi trije manjši lastniki pozneje prodali Kolektorju

Tožilec Tomaž Bauman je danes dejal, da sta Kmecl in Novak s tem pridobila korist, saj sta delnice Etre prodala po precej višji ceni, kot pa sta jih kupila. Oba sta v zagovoru povedala, da se je v njunem imenu za nakup delnic dogovarjal prodajalec Etre, družba Sarin, cena delnic pa da je bila zanju nižja kot za Kolektor. Delnice sta Kolektorju prodala po ceni, po kateri je ta družba že pred tem kupila večinski delež Etre 33, sta navedla.

Štirje od petih obtoženih, ki so se danes zagovarjali, so zatrjevali, da so za svoja podjetja želeli le najboljše in da ob tem niso zagrešili nobenega kaznivega dejanja. Smrekar se ni želel zagovarjati.

Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji ponedeljek, v četrtek ob deveti uri zjutraj pa bo na Okrožnem sodišču v Ljubljani potekalo tudi sojenje Martinu Odlazku, Gašperju Odlazku in Ivu Guliću zaradi očitkov o zlorabi položaja pri gospodarski dejavnosti.