Odbor ministrstvu za kulturo predlaga, naj zagotovi bolj sorazmerno razdelitev državnih sredstev za vsa področja medijskega ustvarjanja in razvoja ter naj opravi analizo stanja slovenskega medijskega prostora.

Sejo so obstruirali člani odbora iz vrst LMŠ, SD, SAB in Levica, tudi predsednica odbora Violeta Tomić. Namesto nje je vodenje seje prevzel podpredsednik odbora Jožef Lenart (SDS), ki je sejo vodil prvič in je imel zaradi tega kar nekaj začetnih težav. Za nekaj minut po odhodu opozicije tudi ni bilo sklepčnosti.

Lastnik spletnega portala Požareport Bojan Požar, ki je bil gost seje, je pojasnil, da bi moral vsak normalen politik vedeti, da so mediji izjemno pomembni v vsaki državi in da se takšna koncentracija medijev, kot se trenutno dogaja v primeru Odlazka, lahko spremeni čez noč. "Ko je vsa medijska struktura in medijsko lastništvo koncentrirano v eni osebi ali v eni družini, se lahko politika te osebe spremeni čez noč in lahko vsi ti mediji takoj preidejo v drugo politično opcijo. Zato bi se morala tudi opozicija zavedati resnosti problema koncentracije medijev," je dejal Požar.

"Uredniško politiko medijev vedno določa lastnik"

Požar se strinja, da je pomembna vsebina medijev, a pri tem opozarja na naslednje: "Uredniško politiko medijev vedno določa izključno lastnik. Ne uredniki, ne novinarji, ne katerikoli drugi zaposleni v mediju. Izključno lastnik. Zato je izjemno pomembno, da je natančno znano lastništvo medija. Katero podjetje je lastnik, kdo je odgovorna oseba – z imenom in priimkom –, da podjetje posluje v skladu z zakonom in da se upoštevajo poštene poslovne prakse," je opozoril.

Po njegovih trditvah imajo vse medijske krajine na Zahodu, celo na Vzhodu in v nekaterih azijskih državah, znane lastnike medijev. "Nikjer ne boste zasledili neznanih lastnikov vodilnih medijev v državi. Točno se ve, kakšno uredniško politiko vodijo. Zato je treba to razčistiti tudi v Sloveniji," je dejal.

Še večjo težavo predstavlja monopol POP TV

Požar je izpostavil tudi monopol komercialne televizije POP TV s pripadajočimi programi. S to težavo so se v preteklosti že ukvarjali država, Agencija za varstvo konkurence, tožilstvo, sodišče, a kazni ni izrekel nihče. Dejal je, da je težava celo večja.

"POP TV s pripadajočimi programi obvladuje od 30 do 40 odstotkov gledanosti, na področju oglaševanja pa obvladujejo 80-odstotni tržni delež. Leta 2020 je imel nekaj več kot deset milijonov evrov čistega dobička, ki se steka v tujino. Kljub nekaterim poskusom države se ni nič spremenilo. To je vsaj tako velika težava, kot je koncentracija medijev v Odlazkovi lasti," je prepričan Požar.

Požar ne razume, zakaj se Agencija za varstvo konkurence ni lotila spornih Odlazkovih nakupov medijev. "Očitno ima Odlazek veliko politično podporo. Ne samo v opoziciji, temveč tudi v aktualni vladi. Zdi se, da gre za pomanjkanje politične volje, da se nekaj naredi. Če je lahko politika v času Cerarjeve vlade čez noč poskrbela, da Američani niso mogli kupiti POP TV, čeprav je bil posel praktično sklenjen, pa zdaj gledamo nekega Martina Odlazka z obrobja Ljubljane, da z mediji dela kar hoče. Lep primer je nakup tednika Reporter, katerega lastnica je čez noč postala 26-letna manekenka o kateri vemo le, da je zasebna partnerica enega od Odlazkovih sinov. Če bi se tožilstvo, namesto da se ukvarja z novinarskimi članki, poglobilo v nakup Reporterja in če bi posel pregledal Furs, bi se stvari lahko hitro uredile," je dejal.

Gost seje je bil tudi direktor zavoda Državljan D Domen Savič. Kritičen je bil do predlagateljev seje, ki niso omenjali financiranja medijev, kot sta Nova24TV in Domovina, prek oglaševanja države in državnih podjetij. Zaradi domnevne zlorabe javnega denarja prek tovrstnega oglaševanja je pozval k odstopu ministre za obrambo, kmetijstvo, delo in zdravstvo. "Hvala Kurzu (nekdanjemu avstrijskemu kanclerju Sebastianu, op. STA), da nam je vsem skupaj pokazal nesprejemljivost takšnih praks v EU," je dejal.

"Stvari bodo šle v še bolj dramatično smer"

Požar je še opozoril, da smo Odlazkov imperij preveč podcenjevali, zdaj ko je začel posegati po večinskih medijih, pa je nastala težava. "Na koncu bo obvladoval vse medije, razen POP TV in nacionalne televizije. Stvari gredo v to smer. Najbolj ironično pa je, da pri tem sodeluje država. Podjetje Salomon je v 46-odstotni lasti države in je eno od osnovnih podjetij Odlazkove hobotnice. Država je ves čas gledala stran, davkoplačevalci pa v veliki meri financiramo Odlazkovo hobotnico," je opozoril in dodal, da je pri radijskih postajah stanje še hujše.

"Absurdno je, da gledamo Odlazkov imperij in se čudimo dogajanju, hkrati pa politika pristaja na sprotno financiranje. Stvari bodo šle v še bolj dramatično smer. Odlazek koncentrira štab novinarjev, ki delajo za njegov medijski konglomerat. Danes se isti članek pojavi v od desetih do 20 Odlazkovih medijih. Kje je tu kakšen pluralizem?" se sprašuje Požar in dodaja, da bo družina Odlazek na koncu upravljala vse medije v državi, razen nekaj izjem.

Opoziciji se zato čudi, da ne spregleda težave. "Na koncu se bo Odlazek odločil in šel k desnici in se bo stvar obrnila. To sploh ni težava. Gre se tja, kjer je denar," je sklenil Požar.