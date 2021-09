Petriča čaka zatožna klop

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vpletenim v Kolektorjev prevzem Etre 33 ni uspelo z ugovori zoper obtožnico, v kateri specializirano tožilstvo lastniku Kolektorja in direktorju Dela Stojanu Petriču ter še štirim očita 1,8 milijona evrov visoko oškodovanje, poroča časnik Večer. Koprsko sodišče je zavrnilo ugovore zoper obtožnico, zato bo peterica morala sesti na zatožno klop.

Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti oziroma pomoči pri tem dejanju je obtoženih pet fizičnih oseb, so potrdili na specializiranem tožilstvu in zapisali, da je obtožni akt že pravnomočen, piše Večer.

Ker se od vložitve obtožnice vsebina očitkov ni spremenila, bodo na zatožni klopi poleg Petriča sedeli še Peter Novak, prokurist v Kolektor Etri in lastnik podjetja Energotrans, Tomaž Kmecl, direktor Kolektor Etre in lastnik podjetja Torion, Metod Smrekar, nekdanji lastnik podjetja Transing, in Uroš Stabej, nekdanji direktor podjetja Transing.

"Ko bom dvignil pošto, bomo obtožni akt skupaj z odvetniki preštudirali in se nanj primerno pripravili. Osebno lahko rečem in še tisočkrat lahko ponovim, da v tej zgodbi ni bil nihče oškodovan, še najmanj pa Kolektor. Nikomur nisem pridobil nobene koristi. Lahko me dajo pred strelski vod, a vedno bom trdil enako. Niti svoji hčeri ne bi pridobil koristi, kaj šele tretjim osebam," je se v izjavi za Večer odzval Petrič.

Sumi se vlečejo iz leta 2016

Sumi zoper peterico se sicer vlečejo že od julija 2016. Kot so za Večer pojasnili na specializiranem tožilstvu, so obtožnico zoper njih vložili 1. februarja letos.

Petrič je februarja letos za Delo izjavil, da je nad potezo specializiranega državnega tožilstva razočaran, ne pa tudi presenečen. Menil pa je tudi, da mu bo odločitev tožilstva, čeprav je po njegovi oceni nepravilna, zdaj omogočila, da "pred sodiščem dokažemo svojo nedolžnost ter končamo medijsko blatenje mojega imena, poslovodnih oseb koncerna Kolektor in koncerna Kolektor", še piše Večer.