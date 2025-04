Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjega prvega moža upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) Larsa Nyberga spoznalo za krivega zlorabe položaja, so za STA potrdili na sodišču in specializiranem državnem tožilstvu. Državi bo moral poleg tega vrniti za 270 tisoč evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Po pojasnilih specializiranega državnega tožilstva in ljubljanskega okrožnega sodišča je slednje konec marca Larsa Nyberga spoznalo za krivega in ga obsodilo na pogojno dveletno zaporno kazen s preizkusno dobo treh let. Izreklo mu je tudi denarno kazen v višini deset tisoč evrov, državi pa mora vrniti tudi za 270 tisoč evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Na razglasitev sodbe je bila napovedana pritožba, sodba pa še ni pravnomočna, so še navedli na okrožnem sodišču.

Očitano kaznivo dejanje se je nanašalo na protipravno izplačevanje potnih stroškov nekdanjemu glavnemu izvršnemu direktorju DUTB Torbjörnu Manssonu v letih 2014 in 2015 ter sklenitev aneksa k pogodbi o njegovi zaposlitvi leta 2015, s katerim je bil variabilni del njegove plače spremenjen v fiksnega. Ta se je s tem po navedbah tožilstva izognil pogoju pridobitve razrešnice s strani vlade.

Nyberg je bil vodja švedske ekipe, ki jo je druga vlada Janeza Janše v začetku leta 2013 izbrala za zagon in vodenje DUTB. Ta je kmalu postala pomembna upnica in solastnica nekaterih najbolj znanih slovenskih podjetij, njeno delovanje pa so zaznamovale številne afere, zaradi katerih je posledično nekdanja vlada Mira Cerarja jeseni 2015 Nyberga razrešila s položaja.

Pet let pozneje je sodišče uvedlo sodno preiskavo proti Manssonu, ki je po poročanju spletnega portala Necenzurirano danes izvršni direktor v švedski izpostavi svetovalne družbe Alvarez & Marsal. Ta je v Sloveniji po navedbah portala najbolj znana po tem, da je leta 2015 od finančno obubožanega Cimosa za svetovanje pri neuspešnem prestrukturiranju zahtevala pet milijonov evrov nagrade. Največja upnica Cimosa je bila takrat DUTB.