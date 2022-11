Grah Whatmough: Prepričan sem o svojem korektnem ravnanju #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na navedbe ministrstva za pravosodje, da bi moral glede okoliščin nasprotja interesov v petih dneh obvestiti KPK, ki nato o tem odloči, je Grah Whatmough dejal, da to temelji na predpostavki, da naj generalni direktor ne bi imel nadrejene osebe oziroma predstojnika. Sam pa ima nad seboj programski in nadzorni svet, kar po njegovih besedah tudi izhaja iz mnenja KPK iz leta 2018, ki je tedaj ugotovilo, kakšno je v tem primeru dolžno ravnanje.

Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough, na katerega zaradi vključitve v referendumsko kampanjo o noveli zakona o RTVS letijo opozorila o potencialnem nasprotju interesov, je prepričan o svojem korektnem ravnanju. Iz postopkov na RTVS se je predhodno izločil ter o tem obvestil programski in nadzorni svet, je dejal.

Kot je na novinarski konferenci zatrdil Grah Whatmough, je v referendumsko kampanjo vstopil kot fizična oseba, se prijavil na Državni volilni komisiji in odprl bančni račun. Opredeljuje se, kot je zatrdil, zgolj do zakona o RTVS, takoj po vstopu v kampanjo se je iz vseh postopkov, povezanih s kampanjo na RTVS, izločil, obenem pa je o vključitvi v kampanjo obvestil programski in nadzorni svet. Takšno ravnanje po njegovih besedah zahteva tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Pričakuje, da ministrstvi mnenji dopolnita in ugotovita, da je bilo njegovo ravnanje povsem korektno

Grah Whatmough torej pričakuje, da bosta tako ministrstvo za pravosodje kot tudi ministrstvo za javno upravo, ki je ta teden ocenilo, da generalni direktor RTVS ne more biti organizator referendumske kampanje, mnenje dopolnila in ugotovila, da je bilo njegovo ravnanje povsem korektno in da ni navzkrižja interesov.

Ker mu je bilo, kot je pojasnil, na podlagi mnenja ministrstva za javno upravo tudi preklicano vabilo na soočenje mnenj organizatorjev referendumske kampanje in tako kršena ustavna pravica, bo "prisiljen uporabiti vsa pravna sredstva". Pojasnil je, da se ministrstvi pred izdajo mnenj nista obrnili na RTVS.

RTVS v pisni izjavi: Ministrstvi v svojih mnenjih nista upoštevali vseh relevantnih dejstev

Na RTVS so tudi v današnji pisni izjavi za medije navedli, da ministrstvi za pravosodje in javno upravo v svojih mnenjih nista upoštevali vseh relevantnih dejstev. Pojasnili so, da je KPK v dopisu iz aprila 2018, v katerem je ugotovila opustitev dolžnega ravnanja takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca, navedla, da bi morala uradna oseba, poslovodna oseba javnega zavoda o okoliščinah nasprotja interesov "pisno obvestiti svojega predstojnika, ki je v tem primeru, kot je navedlo ministrstvo za kulturo, predsednik programskega sveta RTVS (organ, ki imenuje generalnega direktorja) oziroma se samoizločiti".

"Dejstva dokazujejo, da je generalni direktor RTVS storil vse za preprečitev morebitnega videza konflikta interesov," so še navedli v izjavi za medije. Po njihovih navedbah sta ministrstvi s svojim ravnanjem nedopustno posegli v referendumsko kampanjo.