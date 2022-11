Inštitut 8. marec sklenil kampanjo s predajo podpisov podpore delavcem RTV

"Kampanja Zaščitimo drug drugega je kampanja upanja. Vsak glas ZA je glas za prijaznejšo družbo," je ob začetku zadnje tiskovne konference v kampanji ZA RTV povedala Nika Kovač iz Inštituta 8. marec. Jutri je še zadnji dan pred volilnim molkom ob referendumski nedelji, v Inštitutu 8. marec pa so z današnjo predajo podpisov podpore delavkam in delavcem RTV Slovenija končali referendumsko kampanjo Zaščitimo drug drugega.

Kampanja za javno RTV je potekala po vsej Sloveniji. Člani in članice Inštituta 8. marec so v sklopu kampanje obiskali več kot 30 mest. V vsaki regiji so imeli skupino prostovoljcev, ki je spodbujala k udeležbi na referendumu.

"Bili smo na Gorenjskem, v obalno-kraški regiji, na Dolenjskem, v Posavju, na Štajerskem, Koroškem, v Pomurju. V vsaki regiji smo obiskali več krajev. V vsakem nas je pričakala množica ljudi, ki so prišli izrazit podporo zaposlenim na RTV in jim povedali, da niso sami," je povedala koordinatorica terenske mreže Inštituta 8. marec Maja Koražija.

Foto: Inštitut osmi marec

V času kampanje za javno RTV so bili v Inštitutu deležni več groženj, kar jih ni ustavilo. "V času kampanje smo v več krajih organizirali tudi posebne dogodke, na katerih smo govorili o pomenu javnega medija. Kljub grožnjam in klicem na policijo so nam lastniki prostorov dovolili, da v njih organiziramo pogovore, in nas tako podprli,” je poudaril Zlatko Djogić, ki se je Inštitutu 8. marec pridružil v tej kampanji.

V kampanjo pa so se vključili tudi tisti, ki se v pretekle kampanje Inštituta niso aktivno vključevali. "V tej kampanji je sodelovalo tudi več prijateljev, ki so naše akcije v preteklosti zgolj opazovali in podpirali od daleč. Tokrat so prišli v našo pisarno, delali značke, letakirali in delili nalepke. Tega niso naredili samo zato, ker so moji prijatelji, ampak ker iskreno verjamejo, da moramo ohraniti javno RTV,” je poudarila Kristina Krajnc, članica Inštituta 8. marec.

Kampanje ne bi bilo brez delavcev in delavk na RTV

Skupnosti pa v Inštitutu 8. marec niso gradili samo na terenu. Poudarjajo, da te kampanje ne bi bilo brez zaposlenih na RTV, ki so jih vedno znova spomnili na moč skupnosti. "Najlepši del te kampanje je bilo sodelovanje z delavkami in delavci javne RTV, ki se vsakodnevno trudijo, da ustvarjajo kakovosten televizijski in radijski program. Spomnili so nas, kaj pomeni vzdrževati pokončno držo, tudi v najtežjih trenutkih. Skupaj smo zgradili močno skupnost, se smejali in jokali ter pokazali, da lahko skupaj ubranimo javni medij," je poudarila Tina Tomšič, članica Inštituta 8. marec. Prav zato so se odločili, da bodo v času kampanje v vsakem kraju zbirali podpise podpore delavkam in delavcem na RTV.

Foto: Inštitut osmi marec "Od zaposlenih na RTV smo se naučili, kaj pomeni dostojna in pokončna drža, kako se je treba upirati ustrahovanju s prijaznostjo in nasmehom. Od vseh ljudi na terenu pa smo se naučili, da lahko čisto vsak naredi nekaj malega in pripomore k temu, da bo naš svet boljši in lepši," je sklenila Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec.